Быстрый развод в Казахстане: когда можно через ЗАГС, а когда неизбежен суд

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане подать заявление на расторжение брака можно через органы ЗАГС. Это возможно как по инициативе одного из супругов, так и совместно. Однако ключевое условие для быстрого оформления — полное согласие обеих сторон . В случае отсутствия разногласий заявку можно подать даже онлайн — через портал eGov.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pixabay

Развод через ЗАГС: условия и ограничения

При этом существует ряд исключительных случаев, когда развод в ЗАГСе допускается независимо от наличия детей:

если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим;

если супруг признан ограниченно дееспособным либо полностью недееспособным;

если супруг отбывает наказание в виде лишения свободы сроком не менее трёх лет.

Какие документы потребуются

Даже при обоюдном согласии супругов процедура не обходится без бюрократии. Для расторжения брака в ЗАГСе необходимо предоставить:

заявление установленной формы;

удостоверения личности;

свидетельство о браке;

квитанцию об уплате госпошлины.

Когда без суда не обойтись

Если один из супругов против развода или возникают имущественные споры, вопрос решается исключительно в суде.

Особое внимание уделяется случаям, когда у пары есть общие несовершеннолетние дети. В такой ситуации даже при взаимном согласии родителей расторгнуть брак через ЗАГС невозможно — процедура проходит только в судебном порядке.

Итог

Таким образом, в Казахстане быстрый развод возможен лишь при полном согласии супругов и отсутствии детей. Во всех остальных случаях, особенно когда речь идёт о несовершеннолетних, процесс становится более сложным и требует судебного разбирательства.