Быстрый развод в Казахстане: когда можно через ЗАГС, а когда неизбежен суд

В Казахстане подать заявление на расторжение брака можно через органы ЗАГС. Это возможно как по инициативе одного из супругов, так и совместно. Однако ключевое условие для быстрого оформления — полное согласие обеих сторон. В случае отсутствия разногласий заявку можно подать даже онлайн — через портал eGov.kz, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
При этом существует ряд исключительных случаев, когда развод в ЗАГСе допускается независимо от наличия детей:
если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим;
если супруг признан ограниченно дееспособным либо полностью недееспособным;
если супруг отбывает наказание в виде лишения свободы сроком не менее трёх лет.
Даже при обоюдном согласии супругов процедура не обходится без бюрократии. Для расторжения брака в ЗАГСе необходимо предоставить:
заявление установленной формы;
удостоверения личности;
свидетельство о браке;
квитанцию об уплате госпошлины.
Если один из супругов против развода или возникают имущественные споры, вопрос решается исключительно в суде.
Особое внимание уделяется случаям, когда у пары есть общие несовершеннолетние дети. В такой ситуации даже при взаимном согласии родителей расторгнуть брак через ЗАГС невозможно — процедура проходит только в судебном порядке.
Таким образом, в Казахстане быстрый развод возможен лишь при полном согласии супругов и отсутствии детей. Во всех остальных случаях, особенно когда речь идёт о несовершеннолетних, процесс становится более сложным и требует судебного разбирательства.
