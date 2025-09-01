QR-коды, психологи и штрафы: какие новшества ждут школы с 1 сентября

Қазақ тіліне аудару

Министерство просвещения Казахстана объявило о ряде изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года. Главная цель нововведений – защита прав детей и создание безопасной образовательной среды, сообщает Lada.kz.

Фото: Яндекс Карты

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее подчеркнул, что в школах не должно быть места буллингу, жестокости и агрессии.

Антибуллинговая программа и уроки личной безопасности

Среди ключевых мер:

внедрение программы против буллинга «ДосболLIKE» ;

возобновление еженедельных уроков личной безопасности. Такие занятия будут проходить во всех детских садах, школах и колледжах. Формат – по 10 минут в неделю в рамках классного часа, с повторением тем трижды за учебный год.

Темы охватывают:

правила безопасного поведения в интернете,

защиту от мошенничества,

действия в чрезвычайных ситуациях,

профилактику насилия.

Психологическая поддержка и «горячие линии»

Для помощи детям, родителям и педагогам продолжают работать 20 Центров психологической поддержки. Они оказывают круглосуточные консультации и экстренную помощь по вопросам буллинга, насилия и кризисных ситуаций.

Во всех школах также размещены QR-коды контакт-центра «111», позволяющие анонимно сообщить о нарушении прав. Информация доступна на лестницах, в коридорах и санитарных комнатах. Все обращения обрабатываются в круглосуточном режиме.

Ответственность за буллинг и новые правила перевозки детей

В Казахстане введена административная ответственность за буллинг:

штраф 10 МРП при первом нарушении,

штраф 30 МРП за повторное.

Кроме того, введён запрет на высадку детей младше 16 лет из общественного транспорта без сопровождения взрослых. Нарушение грозит водителям административным наказанием.

Социальная поддержка семей

Более 500 тысяч детей получили помощь через фонд «Всеобуч». На счета родителей и законных представителей было перечислено 25,3 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей для детей из социально уязвимых семей.

Новые органы защиты прав детей

В Актюбинской области создано первое управление по защите прав детей, которое будет курировать работу районных и городских отделов. В дальнейшем аналогичные структуры появятся во всех регионах страны.

Также почти втрое увеличен штат органов опеки и попечительства. Закреплён норматив – один специалист на 5 тысяч детей. Сегодня в системе работают 896 специалистов, и их число постепенно растёт.

Контроль за реализацией инициатив

Все меры и программы находятся под постоянным мониторингом Комитета по охране прав детей Минпросвещения, что должно обеспечить их эффективное внедрение и устойчивый результат.