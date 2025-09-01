Экс-главный транспортный прокурор Казахстана объявлен в розыск

Қазақ тіліне аудару

Бывший главный транспортный прокурор Республики Казахстан Максат Дуйсенов официально объявлен в розыск. Информация об этом размещена 1 сентября 2025 года на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК, сообщает Lada.kz.

Фото: finpol.kz

Дело зарегистрировано в Алматы

Согласно данным ресурса, розыскное производство открыто 29 августа текущего года в Алмалинском районе города Алматы.

«В розыске 3 дня… Инициатор: Прокуратура. Орган, ведущий розыск: УП Алмалинского района ДП Алматы», — говорится в сведениях портала ГП РК.

Таким образом, именно районный департамент полиции Алматы занимается поиском бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

Фото: qamqor.gov.kz

Карьера Дуйсенова

Максат Дуйсенов возглавлял транспортную прокуратуру Казахстана в период с августа 2018 года по апрель 2019-го. После этого его имя практически не появлялось в публичном информационном поле.

Официальные комментарии

На данный момент дополнительных разъяснений относительно причин объявления в розыск и обстоятельств дела со стороны прокуратуры или полиции не поступало.