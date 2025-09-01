18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.09.2025, 17:19

С 1 сентября казахстанцы могут прикрепиться к новой поликлинике: что важно знать

Новости Казахстана 0 445

С 1 сентября по 1 ноября 2025 года в Казахстане проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В этот период граждане могут выбрать или сменить поликлинику, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Если подать заявку сейчас, медицинскую помощь в новой поликлинике можно будет получать с 1 января 2026 года, при условии заключения договоров с Фондом социального медицинского страхования.

Кто имеет право прикрепиться

К поликлиникам могут прикрепиться:

  • граждане Республики Казахстан;

  • иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство в РК;

  • трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или обязательного медицинского страхования.

Как подать заявку

Есть два способа прикрепления:

  • через портал eGov.kz (заявка рассматривается в течение одного рабочего дня);

  • напрямую в выбранной поликлинике, подав заявление лично.

Важно: открепление от прежней медорганизации происходит автоматически.

Нужно ли заново прикрепляться к своей поликлинике

Если менять поликлинику не планируется, заново подавать заявление не требуется.

Прикрепление всей семьи

Система ПМСП работает по принципу семейного наблюдения: желательно, чтобы все члены семьи были прикреплены к одному участковому врачу. Это облегчает координацию медицинской помощи и повышает качество обслуживания.

Выбор поликлиники по месту жительства

Хотя прикрепление возможно в пределах населенного пункта, Минздрав рекомендует выбирать поликлинику в шаговой доступности (15–20 минут пешком). Это важно для вызова врача на дом и оперативной помощи.

Когда могут отказать в прикреплении

Заявка может быть отклонена в следующих случаях:

  • указаны недостоверные данные;

  • заявитель проживает в другом населенном пункте;

  • превышен лимит прикрепленных пациентов в поликлинике;

  • отсутствуют документы для прикрепления ребенка.

Нормативы численности пациентов

  • врач общей практики – до 1700 человек;

  • участковый терапевт – до 2200 взрослых;

  • участковый педиатр – до 500 детей (0–6 лет) или до 900 детей (0–14 лет).

Можно ли сменить поликлинику вне кампании

Да, это возможно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случаях:

  • смены места жительства, учебы или работы;

  • переезда в другой город или населенный пункт;

  • ликвидации или реорганизации медорганизации.

Сколько поликлиник участвует

В кампании участвуют 694 объекта ПМСП. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи увеличивается, что обеспечивает населению доступность медицинских услуг рядом с домом.

Куда обращаться за дополнительной информацией

Гражданам доступны несколько каналов для консультаций:

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира