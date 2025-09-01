С 1 сентября казахстанцы могут прикрепиться к новой поликлинике: что важно знать

Қазақ тіліне аудару

С 1 сентября по 1 ноября 2025 года в Казахстане проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В этот период граждане могут выбрать или сменить поликлинику, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Фото: gov.kz

Если подать заявку сейчас, медицинскую помощь в новой поликлинике можно будет получать с 1 января 2026 года, при условии заключения договоров с Фондом социального медицинского страхования.

Кто имеет право прикрепиться

К поликлиникам могут прикрепиться:

граждане Республики Казахстан;

иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство в РК;

трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или обязательного медицинского страхования.

Как подать заявку

Есть два способа прикрепления:

через портал eGov.kz (заявка рассматривается в течение одного рабочего дня);

напрямую в выбранной поликлинике, подав заявление лично.

Важно: открепление от прежней медорганизации происходит автоматически.

Нужно ли заново прикрепляться к своей поликлинике

Если менять поликлинику не планируется, заново подавать заявление не требуется.

Прикрепление всей семьи

Система ПМСП работает по принципу семейного наблюдения: желательно, чтобы все члены семьи были прикреплены к одному участковому врачу. Это облегчает координацию медицинской помощи и повышает качество обслуживания.

Выбор поликлиники по месту жительства

Хотя прикрепление возможно в пределах населенного пункта, Минздрав рекомендует выбирать поликлинику в шаговой доступности (15–20 минут пешком). Это важно для вызова врача на дом и оперативной помощи.

Когда могут отказать в прикреплении

Заявка может быть отклонена в следующих случаях:

указаны недостоверные данные;

заявитель проживает в другом населенном пункте;

превышен лимит прикрепленных пациентов в поликлинике;

отсутствуют документы для прикрепления ребенка.

Нормативы численности пациентов

врач общей практики – до 1700 человек ;

участковый терапевт – до 2200 взрослых ;

участковый педиатр – до 500 детей (0–6 лет) или до 900 детей (0–14 лет).

Можно ли сменить поликлинику вне кампании

Да, это возможно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случаях:

смены места жительства, учебы или работы;

переезда в другой город или населенный пункт;

ликвидации или реорганизации медорганизации.

Сколько поликлиник участвует

В кампании участвуют 694 объекта ПМСП. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи увеличивается, что обеспечивает населению доступность медицинских услуг рядом с домом.

Куда обращаться за дополнительной информацией

Гражданам доступны несколько каналов для консультаций: