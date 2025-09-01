С 1 сентября казахстанцы могут прикрепиться к новой поликлинике: что важно знать

С 1 сентября по 1 ноября 2025 года в Казахстане проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В этот период граждане могут выбрать или сменить поликлинику, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Если подать заявку сейчас, медицинскую помощь в новой поликлинике можно будет получать с 1 января 2026 года, при условии заключения договоров с Фондом социального медицинского страхования.
К поликлиникам могут прикрепиться:
граждане Республики Казахстан;
иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство в РК;
трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или обязательного медицинского страхования.
Есть два способа прикрепления:
через портал eGov.kz (заявка рассматривается в течение одного рабочего дня);
напрямую в выбранной поликлинике, подав заявление лично.
Важно: открепление от прежней медорганизации происходит автоматически.
Если менять поликлинику не планируется, заново подавать заявление не требуется.
Система ПМСП работает по принципу семейного наблюдения: желательно, чтобы все члены семьи были прикреплены к одному участковому врачу. Это облегчает координацию медицинской помощи и повышает качество обслуживания.
Хотя прикрепление возможно в пределах населенного пункта, Минздрав рекомендует выбирать поликлинику в шаговой доступности (15–20 минут пешком). Это важно для вызова врача на дом и оперативной помощи.
Заявка может быть отклонена в следующих случаях:
указаны недостоверные данные;
заявитель проживает в другом населенном пункте;
превышен лимит прикрепленных пациентов в поликлинике;
отсутствуют документы для прикрепления ребенка.
врач общей практики – до 1700 человек;
участковый терапевт – до 2200 взрослых;
участковый педиатр – до 500 детей (0–6 лет) или до 900 детей (0–14 лет).
Да, это возможно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случаях:
смены места жительства, учебы или работы;
переезда в другой город или населенный пункт;
ликвидации или реорганизации медорганизации.
В кампании участвуют 694 объекта ПМСП. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи увеличивается, что обеспечивает населению доступность медицинских услуг рядом с домом.
Гражданам доступны несколько каналов для консультаций:
официальный сайт: www.msqory.kz
