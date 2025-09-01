Почему прогулка по парку в Казахстане может стать наказанием

Қазақ тіліне аудару

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые меры наказания для нарушителей правил дорожного движения. Теперь к административным штрафам добавляется возможность назначения обязательных общественных работ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: rtek24.ru

Новое наказание для водителей

Водители, которые повторно не предоставят преимущество спецтранспорту — скорой помощи, пожарным или полицейским машинам, — могут быть приговорены к общественным работам.

Суд вправе назначить до 20 часов обязательных работ .

Занятия будут проходить в свободное от работы или учебы время — от 1 до 4 часов в день.

Основное направление — благоустройство: уборка улиц, дворов и парков.

Важно, что назначение возможно только при согласии самого нарушителя.

Идея спецжилетов для нарушителей

Министерство внутренних дел предложило ввести дополнительную меру: водители и пешеходы, приговорённые к общественным работам, могут быть обязаны носить специальные жилеты с надписью «Отдать долг обществу». Это, по мнению ведомства, повысит дисциплину и станет наглядным примером для остальных участников движения.

Пешеходы и самокатчики тоже под контролем

Нововведение распространяется не только на автомобилистов. Согласно статье 615 КоАП, общественные работы могут назначаться:

пешеходам, нарушившим ПДД;

пользователям самокатов, создающим опасность на дорогах.

Таким образом, ужесточение правил направлено на всех участников движения.

Проблема электросамокатов

С начала 2025 года владельцы электросамокатов совершили более 20 тысяч нарушений ПДД.

Наибольшее количество случаев — 7 435 нарушений (76%) — зафиксировано в Алматы.

Рост аварий и отсутствие регулирования вынудили власти принять дополнительные меры.

Для кикшеринговых компаний введены новые правила:

совместные мобильные патрули с полицией для предотвращения нарушений;

запрет завершать аренду вне специально оборудованных парковок;

автоматическое отключение самокатов в парках, на набережных и в пешеходных зонах.

Для нарушителей предусмотрены санкции:

изъятие самокатов за неправильную парковку;

автоматическое списание штрафов через приложения операторов (Jet, Яндекс, Whoosh, Bolt).

Итог

С сентября в Казахстане вводятся более строгие меры для дисциплины на дорогах. Водители, пешеходы и самокатчики должны учитывать, что за нарушения теперь можно не только заплатить штраф, но и провести время на общественных работах.