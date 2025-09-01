Почему прогулка по парку в Казахстане может стать наказанием

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые меры наказания для нарушителей правил дорожного движения. Теперь к административным штрафам добавляется возможность назначения обязательных общественных работ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Водители, которые повторно не предоставят преимущество спецтранспорту — скорой помощи, пожарным или полицейским машинам, — могут быть приговорены к общественным работам.
Суд вправе назначить до 20 часов обязательных работ.
Занятия будут проходить в свободное от работы или учебы время — от 1 до 4 часов в день.
Основное направление — благоустройство: уборка улиц, дворов и парков.
Важно, что назначение возможно только при согласии самого нарушителя.
Министерство внутренних дел предложило ввести дополнительную меру: водители и пешеходы, приговорённые к общественным работам, могут быть обязаны носить специальные жилеты с надписью «Отдать долг обществу». Это, по мнению ведомства, повысит дисциплину и станет наглядным примером для остальных участников движения.
Нововведение распространяется не только на автомобилистов. Согласно статье 615 КоАП, общественные работы могут назначаться:
пешеходам, нарушившим ПДД;
пользователям самокатов, создающим опасность на дорогах.
Таким образом, ужесточение правил направлено на всех участников движения.
С начала 2025 года владельцы электросамокатов совершили более 20 тысяч нарушений ПДД.
Наибольшее количество случаев — 7 435 нарушений (76%) — зафиксировано в Алматы.
Рост аварий и отсутствие регулирования вынудили власти принять дополнительные меры.
совместные мобильные патрули с полицией для предотвращения нарушений;
запрет завершать аренду вне специально оборудованных парковок;
автоматическое отключение самокатов в парках, на набережных и в пешеходных зонах.
изъятие самокатов за неправильную парковку;
автоматическое списание штрафов через приложения операторов (Jet, Яндекс, Whoosh, Bolt).
С сентября в Казахстане вводятся более строгие меры для дисциплины на дорогах. Водители, пешеходы и самокатчики должны учитывать, что за нарушения теперь можно не только заплатить штраф, но и провести время на общественных работах.
Комментарии0 комментарий(ев)