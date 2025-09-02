Опасные «пассажиры»: суда заносят в Каспий чужеродных обитателей

Қазақ тіліне аудару

Специалисты Волжско-Каспийского филиала Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства сообщили о заметных изменениях в экосистеме Каспийского моря. Причиной стала модернизация и углубление Волго-Каспийского судоходного канала, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: nova24.uz

Развитие глобальных логистических маршрутов и масштабные инженерные работы в Каспийском регионе привели к значительным изменениям в гидрологии, биологическом составе и экосистеме моря. Об этом сообщили в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Изменение стока Волги и его последствия

Работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), в сочетании с обмелением моря и увеличением площади суши, оказывают прямое влияние на направление волжского стока. Как уточнили в филиале института:

"Отступление моря, наступление суши, а также работы по углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала направляют волжский сток все более прямо в Средний Каспий, исключая его благотворное влияние на акватории, лежащие на востоке Северного Каспия. Фактор обмеления уровня моря в сочетании с изменчивостью климата, потеплением каспийских вод и их осолонением, на фоне развития глобальных логистических маршрутов и расширения некоторых видов бизнеса приводит к интенсивному проникновению чужеродных видов в бассейн Каспийского моря".

Таким образом, северная часть моря теряет часть своего естественного водного баланса, что отражается на биологической продуктивности региона.

Разделение Каспийского моря на зоны

Исследователи условно делят Каспий на три части, отличающиеся гидролого-гидрохимическим режимом. Наибольшее значение по биологической продуктивности имеет Северный Каспий, прежде всего за счет значительного стока Волги.

Однако изменения стока и гидрологии затрагивают и другие регионы:

Северо-запад Каспия: здесь наблюдается распреснение вод на ограниченной территории.

Восток Северного Каспия: начинается осушение десятков километров моря, исчезновение залива Мертвый Култук, а Уральская бороздина постепенно обособляется, от Тюленьих островов до Новинского осередка.

"Сам Новинский осередок сегодня становится восточной границей Волжской дельты", — отметили ученые.

Чужеродные виды и их влияние на экосистему

С увеличением судоходства по ВКМСК усилилось проникновение чужеродных видов, что создает новые экологические вызовы. Особенно заметно влияние агрессивного гребневика Mnemiopsis leidyi, который оказывает давление на промысловые виды водных биоресурсов.

"В последние несколько лет скорость проникновения чужеродных видов в местные воды возросла, значительно увеличились их адаптация и закрепление в экосистемах. Обнаруженный в 2018 году новый вид полихет успешно вытесняет ранее акклиматизированного нереиса из состава мягкого бентоса и пищевых комков рыб. Гребневик берое подавляет численность мнемиопсиса. Средиземноморская мидия начинает становиться компонентом питания водных биоресурсов, встречаются многочисленные планктонные формы паразитов рыб, чего ранее не наблюдалось. Последней ‘изюминкой’ стало обнаружение в планктоне крупноклеточного динофитового церациума. Многие из этих видов могут вызвать негативные последствия для экосистемы", — подчеркнули специалисты.

Проблемы прибрежной инфраструктуры и судоходства

Изменения уровня и структуры воды касаются не только экологии, но и экономики региона. На юге и в центральной части Дагестана глубокие воды становятся мелкими, что затрудняет работу портов, где ведется промысел обыкновенной кильки. В северной части Дагестана и в Республике Калмыкия наблюдается отступление береговой линии от инфраструктуры, что создает угрозу для прибрежных объектов.

"Изменения Каспия затрагивают не только российские воды и берега. Они влияют на экономику, промысел и устойчивость экосистем всего бассейна", — пояснили в Волжско-Каспийском филиале института.

Итоги и прогнозы

Сочетание климатических изменений, углубления ВКМСК, осолонения воды и активного судоходства приводит к ускоренному проникновению чужеродных видов, изменению гидрологии и угрозам для экосистемы Каспийского моря. Ученые подчеркивают необходимость мониторинга и координации действий для сохранения биологического разнообразия и устойчивости региона.