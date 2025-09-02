18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.09.2025, 06:46

Сабина Алтынбекова возвращается в казахстанский волейбол

Новости Казахстана 0 659

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вновь будет выступать в родной стране. 28-летняя спортсменка подписала контракт с клубом «Астана», о чем 1 сентября сообщили сами Алтынбекова и команда на своих страницах в Instagram, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: instagram.com/altynbekova_20: Instagram
Фото: instagram.com/altynbekova_20: Instagram

Путь к известности

Сабина Алтынбекова впервые привлекла широкое внимание в 2015 году, выступая за молодежную сборную Казахстана на чемпионате Азии в Тайбэе. Игровые достижения спортсменки сочетались с яркой внешностью, что принесло ей популярность не только на родине, но и за её пределами.

Международная карьера

До возвращения в Казахстан Алтынбекова выступала за ВК «Алматы», а затем продолжила карьеру за рубежом. Она играла в клубах Японии, ОАЭ и Индонезии. Особенно значимым этапом стало выступление за клуб «Аль-Васл», где Сабина стала чемпионкой Арабской лиги.

Личная жизнь спортсменки

Вне площадки жизнь Алтынбековой также была насыщенной. В 2020 году она вышла замуж и стала мамой, однако в начале 2025 года стало известно о разводе. Теперь спортсменка полностью сосредоточена на возвращении в профессиональный спорт и готова к новому этапу карьеры в казахстанском чемпионате.

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира