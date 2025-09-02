Сабина Алтынбекова возвращается в казахстанский волейбол

Қазақ тіліне аудару

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вновь будет выступать в родной стране. 28-летняя спортсменка подписала контракт с клубом «Астана», о чем 1 сентября сообщили сами Алтынбекова и команда на своих страницах в Instagram, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: instagram.com/altynbekova_20: Instagram

Путь к известности

Сабина Алтынбекова впервые привлекла широкое внимание в 2015 году, выступая за молодежную сборную Казахстана на чемпионате Азии в Тайбэе. Игровые достижения спортсменки сочетались с яркой внешностью, что принесло ей популярность не только на родине, но и за её пределами.

Международная карьера

До возвращения в Казахстан Алтынбекова выступала за ВК «Алматы», а затем продолжила карьеру за рубежом. Она играла в клубах Японии, ОАЭ и Индонезии. Особенно значимым этапом стало выступление за клуб «Аль-Васл», где Сабина стала чемпионкой Арабской лиги.

Личная жизнь спортсменки

Вне площадки жизнь Алтынбековой также была насыщенной. В 2020 году она вышла замуж и стала мамой, однако в начале 2025 года стало известно о разводе. Теперь спортсменка полностью сосредоточена на возвращении в профессиональный спорт и готова к новому этапу карьеры в казахстанском чемпионате.