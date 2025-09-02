Автозаправки в Казахстане поднимают планку: сколько теперь стоит литр топлива

Қазақ тіліне аудару

Август 2025 года принес новый виток повышения стоимости топлива в Казахстане. Водители по всей стране уже почувствовали изменения на автозаправках, особенно заметно подорожали бензин и дизель, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: profile.ru

Подорожание бензина: АИ-92, АИ-95 и АИ-98

АИ-92

Рост цен на самый популярный вид бензина оказался умеренным, но ощутимым для автолюбителей:

Астана: 225–228 тенге за литр (в июле — 217–221 тенге)

Алматы: 221–227 тенге

Караганда: 222–227 тенге

Костанай: 222–224 тенге

Шымкент: 206–213 тенге (в июле — 202–210 тенге)

АИ-95

Ситуация с АИ-95 более заметная. Его стоимость выросла во всех крупных городах:

Астана: 266–287 тенге

Алматы: до 290 тенге

Караганда: около 280 тенге

Костанай и Павлодар: 265–272 тенге

Максимальная цена: 345 тенге за литр в Алматы

АИ-98

Самый дорогой вид бензина также демонстрирует рост:

Алматы: 340–345 тенге

Астана: 314–330 тенге

Караганда и Усть-Каменогорск: около 300–303 тенге

Дизельное топливо дорожает по всей стране

Стоимость дизельного топлива выросла заметно и в столице, и в регионах:

Астана и Алматы: 319–323 тенге за литр

Караганда и Кызылорда: 317–322 тенге

Атырау: до 321 тенге

Сетевые АЗС Qazaq Oil: до 550 тенге за литр, что является рекордным показателем

Газ остается самым доступным топливом

Сжиженный газ пока демонстрирует стабильность и остается самым дешевым видом топлива для водителей:

Алматы, Астана, Караганда, Костанай: 106–112 тенге

Шымкент: около 102 тенге

Уральск: 64–77 тенге — минимальная цена по стране

Вывод: На фоне повышения цен на бензин и дизель, сжиженный газ остается единственным относительно доступным видом топлива, что делает его более привлекательным для владельцев автотранспорта в Казахстане.