Автозаправки в Казахстане поднимают планку: сколько теперь стоит литр топлива

Август 2025 года принес новый виток повышения стоимости топлива в Казахстане. Водители по всей стране уже почувствовали изменения на автозаправках, особенно заметно подорожали бензин и дизель, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Рост цен на самый популярный вид бензина оказался умеренным, но ощутимым для автолюбителей:
Астана: 225–228 тенге за литр (в июле — 217–221 тенге)
Алматы: 221–227 тенге
Караганда: 222–227 тенге
Костанай: 222–224 тенге
Шымкент: 206–213 тенге (в июле — 202–210 тенге)
Ситуация с АИ-95 более заметная. Его стоимость выросла во всех крупных городах:
Астана: 266–287 тенге
Алматы: до 290 тенге
Караганда: около 280 тенге
Костанай и Павлодар: 265–272 тенге
Максимальная цена: 345 тенге за литр в Алматы
Самый дорогой вид бензина также демонстрирует рост:
Алматы: 340–345 тенге
Астана: 314–330 тенге
Караганда и Усть-Каменогорск: около 300–303 тенге
Стоимость дизельного топлива выросла заметно и в столице, и в регионах:
Астана и Алматы: 319–323 тенге за литр
Караганда и Кызылорда: 317–322 тенге
Атырау: до 321 тенге
Сетевые АЗС Qazaq Oil: до 550 тенге за литр, что является рекордным показателем
Сжиженный газ пока демонстрирует стабильность и остается самым дешевым видом топлива для водителей:
Алматы, Астана, Караганда, Костанай: 106–112 тенге
Шымкент: около 102 тенге
Уральск: 64–77 тенге — минимальная цена по стране
Вывод: На фоне повышения цен на бензин и дизель, сжиженный газ остается единственным относительно доступным видом топлива, что делает его более привлекательным для владельцев автотранспорта в Казахстане.
