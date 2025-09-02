18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.09.2025, 08:04

В Казахстане женщина похоронила мертвого младенца, а через 25 лет узнала, что ее дочь жива и живет в США

Новости Казахстана 0 1 085

В Уральске раскрылась трагическая история, тянущаяся четверть века. Девочку, которую в 2000 году объявили мертвой, сотрудники роддома продали американской семье. Спустя 25 лет мать и дочь узнали правду и встретились впервые, сообщает Lada.kz со ссылкой на “УН”.

Фото: Depositphotos
Как произошло роковое заблуждение

В 2002 году 27-летнюю Карлыгаш из Акжаикского района привезли в уральский роддом на плановое кесарево сечение. После наркоза врачи сообщили женщине, что ребенок умер в утробе.

«Нам выдали тело мертвого младенца», — вспоминает Карлыгаш. Вместе с мужем она похоронила девочку в родном селе.

Шокирующий звонок из-за границы

В ноябре 2024 года Карлыгаш получила звонок с иностранного номера. Женщина услышала слова, которые перевернули ее жизнь:

«У вас есть дочь. Она жива. Она в Америке».

Встреча спустя 25 лет

28 августа 2025 года в Уральске Карлыгаш и ее муж впервые обняли взрослую дочь. Девушка, с родными чертами лица и свободно говорящая по-английски, уже окончила магистратуру и работает психологом в США.

Найти мать спустя 25 лет помогла бирочка новорожденного с фамилией роженицы, которую сохранили американские родители девушки.

Уголовное дело и разрушенные архивы

По делу проходят медсестра, главный врач и сотрудница ЗАГСа. Архивные документы о рождении детей в этот период были уничтожены.

Подозреваемые утверждают, что Карлыгаш якобы писала отказ от ребенка, чего сама женщина категорически отрицает.

Комментарий эксперта по правам человека

О встрече впервые матери с украденной дочерью рассказала национальный тренер ООН по правам человека и член правления объединения «Женщины-юристы Казахстана» Лейла Онлаш:

«Такие преступления не совершаются в одиночку. За этим стоят целые сети. Что значит продать живого младенца при живых родителях? Это значит украсть судьбу. Украсть род. Украсть часть народа. И пусть каждый, кто причастен, ответит перед законом и людьми».

