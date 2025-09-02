В Казахстане появились новые выгодные депозиты

В августе казахстанские банки представили новые депозитные предложения: несрочный депозит со ставкой 15,5% и сберегательный вклад под 17,5%. Эти показатели делают вклады более привлекательными на фоне инфляции в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД):
В июле средняя ставка по несрочным депозитам составила 15%.
Ставки по срочным и сберегательным депозитам в некоторых банках достигали 18,1%.
Для сравнения, инфляция в августе составила 11,8%, что делает банковские вклады реальной защитой сбережений.
КФГД выделяет несколько ключевых изменений на депозитном рынке:
Новый несрочный депозит
Один казахстанский банк предложил несрочный депозит со ставкой 15,5%, что выше среднерыночного уровня.
Повышение ставок с правом пополнения
Средний банк с долей рынка 3–10% увеличил ставку по сберегательным депозитам с пополнением на срок 6 месяцев на 1,4 п.п., до 18,4%.
Новые и повышенные ставки без права пополнения
Другой средний банк поднял ставку по сберегательным депозитам без пополнения на срок 6 месяцев на 0,6 п.п., до 17,2%, а также ввел новый 3-месячный депозит под 17,5%.
Не все банки повышают ставки. В августе один крупный банк с долей рынка более 10% снизил ставку по своим несрочным депозитам на 0,2 п.п., до 15,3%.
Несмотря на это, депозиты остаются выгодными и защищают сбережения от инфляции.
На текущий момент почти все банки предлагают ставки, превышающие уровень инфляции. Это значит, что казахстанцы, открывая депозиты:
Защищают свои сбережения от обесценивания.
Приумножают накопления благодаря высокой доходности.
По последним данным, казахстанцы хранят на своих банковских вкладах более 25,8 трлн тенге, при этом значительная часть средств размещена в тенге, а не в иностранной валюте.
