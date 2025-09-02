18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.09.2025, 08:50

В Казахстане появились новые выгодные депозиты

Новости Казахстана 0 1 984

В августе казахстанские банки представили новые депозитные предложения: несрочный депозит со ставкой 15,5% и сберегательный вклад под 17,5%. Эти показатели делают вклады более привлекательными на фоне инфляции в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Среднерыночные ставки и инфляция

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД):

  • В июле средняя ставка по несрочным депозитам составила 15%.

  • Ставки по срочным и сберегательным депозитам в некоторых банках достигали 18,1%.

  • Для сравнения, инфляция в августе составила 11,8%, что делает банковские вклады реальной защитой сбережений.

Какие депозиты стали выгоднее в августе

КФГД выделяет несколько ключевых изменений на депозитном рынке:

  1. Новый несрочный депозит
    Один казахстанский банк предложил несрочный депозит со ставкой 15,5%, что выше среднерыночного уровня.

  2. Повышение ставок с правом пополнения
    Средний банк с долей рынка 3–10% увеличил ставку по сберегательным депозитам с пополнением на срок 6 месяцев на 1,4 п.п., до 18,4%.

  3. Новые и повышенные ставки без права пополнения
    Другой средний банк поднял ставку по сберегательным депозитам без пополнения на срок 6 месяцев на 0,6 п.п., до 17,2%, а также ввел новый 3-месячный депозит под 17,5%.

Снижение ставок: есть исключения

Не все банки повышают ставки. В августе один крупный банк с долей рынка более 10% снизил ставку по своим несрочным депозитам на 0,2 п.п., до 15,3%.

Несмотря на это, депозиты остаются выгодными и защищают сбережения от инфляции.

Почему вклады остаются актуальными

На текущий момент почти все банки предлагают ставки, превышающие уровень инфляции. Это значит, что казахстанцы, открывая депозиты:

  • Защищают свои сбережения от обесценивания.

  • Приумножают накопления благодаря высокой доходности.

Состояние депозитов населения

По последним данным, казахстанцы хранят на своих банковских вкладах более 25,8 трлн тенге, при этом значительная часть средств размещена в тенге, а не в иностранной валюте.

0
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира