В Казахстане появились новые выгодные депозиты

В августе казахстанские банки представили новые депозитные предложения: несрочный депозит со ставкой 15,5% и сберегательный вклад под 17,5% . Эти показатели делают вклады более привлекательными на фоне инфляции в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Среднерыночные ставки и инфляция

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД):

В июле средняя ставка по несрочным депозитам составила 15% .

Ставки по срочным и сберегательным депозитам в некоторых банках достигали 18,1% .

Для сравнения, инфляция в августе составила 11,8%, что делает банковские вклады реальной защитой сбережений.

Какие депозиты стали выгоднее в августе

КФГД выделяет несколько ключевых изменений на депозитном рынке:

Новый несрочный депозит

Один казахстанский банк предложил несрочный депозит со ставкой 15,5%, что выше среднерыночного уровня. Повышение ставок с правом пополнения

Средний банк с долей рынка 3–10% увеличил ставку по сберегательным депозитам с пополнением на срок 6 месяцев на 1,4 п.п., до 18,4%. Новые и повышенные ставки без права пополнения

Другой средний банк поднял ставку по сберегательным депозитам без пополнения на срок 6 месяцев на 0,6 п.п., до 17,2%, а также ввел новый 3-месячный депозит под 17,5%.

Снижение ставок: есть исключения

Не все банки повышают ставки. В августе один крупный банк с долей рынка более 10% снизил ставку по своим несрочным депозитам на 0,2 п.п., до 15,3%.

Несмотря на это, депозиты остаются выгодными и защищают сбережения от инфляции.

Почему вклады остаются актуальными

На текущий момент почти все банки предлагают ставки, превышающие уровень инфляции. Это значит, что казахстанцы, открывая депозиты:

Защищают свои сбережения от обесценивания.

Приумножают накопления благодаря высокой доходности.

Состояние депозитов населения

По последним данным, казахстанцы хранят на своих банковских вкладах более 25,8 трлн тенге, при этом значительная часть средств размещена в тенге, а не в иностранной валюте.