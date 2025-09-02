18+
02.09.2025, 09:35

25 тысячам казахстанцев поднимут зарплаты до 50%: кто и когда получит увеличение оплаты труда

Новости Казахстана

В Казахстане вступили в силу изменения в Закон «О естественных монополиях», разработанные Министерством водных ресурсов и ирригации. Новые поправки предусматривают повышение заработной платы работников водного хозяйства до уровня специалистов в энергетической сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства.

© Sputnik / Абзал Калиев

Зарплаты работников водного хозяйства вырастут уже в сентябре

В профильном ведомстве уточнили, что зарплаты увеличатся уже в сентябре. В настоящее время Министерство водных ресурсов совместно с Министерством национальной экономики занимается регистрацией нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона.

Кто и на сколько получит повышение

«В общей сложности рост заработной платы затронет более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от региона и статистических данных, повышение составит в среднем от 35 до 50 процентов», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом, работники отрасли смогут рассчитывать на существенное улучшение материального положения уже в ближайшие месяцы.

История принятия закона

Разработка поправок началась в прошлом году. В июне 2025 года законопроект был подписан Президентом страны, что дало старт его реализации.

При этом в Министерстве напомнили, что в прошлом году зарплаты сотрудников «Казводхоза» уже увеличились на 25 процентов, что стало первым этапом повышения оплаты труда в отрасли.

