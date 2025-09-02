КНБ выплатил крупное вознаграждение казахстанцам: кто и сколько получил

Двое жителей Казахстана получили от Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) сумму в 730 тысяч тенге. Эти средства были выплачены за предоставление информации о фактах коррупции, сообщили в пресс-службе КНБ, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В августе Служба по противодействию коррупции КНБ зафиксировала 51 коррупционное правонарушение. Наиболее распространёнными случаями стали:
Получение взятки – 17 фактов;
Дача взятки – 18 фактов;
Злоупотребление и превышение должностных полномочий – 5 случаев;
Присвоение и растрата имущества – 4 факта;
Мошенничество – 2 случая;
Посредничество во взяточничестве – 3 случая;
Служебный подлог и укрытие преступления – по 1 факту.
В суд было передано 29 уголовных дел, включая:
9 – по присвоению и растрате имущества;
6 – по мошенничеству;
6 – по получению взятки;
5 – по даче взятки;
2 – по посредничеству во взяточничестве;
1 – по воспрепятствованию предпринимательской деятельности.
Закон предусматривает выплату вознаграждений из бюджета за информацию о коррупционных правонарушениях. Размер выплаты зависит от тяжести нарушения:
Административные дела – 30 МРП (в 2025 году 1 МРП = 3 932 тенге);
Уголовные дела небольшой тяжести – 40 МРП;
Средней тяжести – 50 МРП;
Тяжкие преступления – 70 МРП;
Особо тяжкие преступления – 100 МРП.
Если сумма взятки, ущерба или стоимость предоставленных льгот превышает 1000 МРП, вознаграждение составляет 10% от этой суммы, но не более 4000 МРП.
Для информаторов заключают соглашение о неразглашении, чтобы сохранить их личность в тайне.
Стоит учитывать, что:
государственные служащие, обязанные сообщать о коррупции, не получают денежного вознаграждения, их поощряют только благодарностью или грамотой;
вознаграждение не выплачивается за заведомо ложные сообщения;
выплаты не полагаются тем, кто сотрудничает с органами по другим законам на конфиденциальной основе;
деньги также не выдаются, если человек сам участвовал в коррупционном преступлении.
Комментарии0 комментарий(ев)