КНБ выплатил крупное вознаграждение казахстанцам: кто и сколько получил

Двое жителей Казахстана получили от Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) сумму в 730 тысяч тенге . Эти средства были выплачены за предоставление информации о фактах коррупции, сообщили в пресс-службе КНБ, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото - Caravan.kz

Коррупционные нарушения за август

В августе Служба по противодействию коррупции КНБ зафиксировала 51 коррупционное правонарушение. Наиболее распространёнными случаями стали:

Получение взятки – 17 фактов;

Дача взятки – 18 фактов;

Злоупотребление и превышение должностных полномочий – 5 случаев;

Присвоение и растрата имущества – 4 факта;

Мошенничество – 2 случая;

Посредничество во взяточничестве – 3 случая;

Служебный подлог и укрытие преступления – по 1 факту.

Уголовные дела направлены в суд

В суд было передано 29 уголовных дел, включая:

9 – по присвоению и растрате имущества;

6 – по мошенничеству;

6 – по получению взятки;

5 – по даче взятки;

2 – по посредничеству во взяточничестве;

1 – по воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

Размеры вознаграждений за сообщения о коррупции

Закон предусматривает выплату вознаграждений из бюджета за информацию о коррупционных правонарушениях. Размер выплаты зависит от тяжести нарушения:

Административные дела – 30 МРП (в 2025 году 1 МРП = 3 932 тенге);

Уголовные дела небольшой тяжести – 40 МРП;

Средней тяжести – 50 МРП;

Тяжкие преступления – 70 МРП;

Особо тяжкие преступления – 100 МРП.

Если сумма взятки, ущерба или стоимость предоставленных льгот превышает 1000 МРП, вознаграждение составляет 10% от этой суммы, но не более 4000 МРП.

Для информаторов заключают соглашение о неразглашении, чтобы сохранить их личность в тайне.

Ограничения и исключения

Стоит учитывать, что: