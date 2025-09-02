18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.09.2025, 10:38

КНБ выплатил крупное вознаграждение казахстанцам: кто и сколько получил

Новости Казахстана 0 752

Двое жителей Казахстана получили от Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) сумму в 730 тысяч тенге. Эти средства были выплачены за предоставление информации о фактах коррупции, сообщили в пресс-службе КНБ, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. 

Фото - Caravan.kz
Фото - Caravan.kz

Коррупционные нарушения за август

В августе Служба по противодействию коррупции КНБ зафиксировала 51 коррупционное правонарушение. Наиболее распространёнными случаями стали:

  • Получение взятки – 17 фактов;

  • Дача взятки – 18 фактов;

  • Злоупотребление и превышение должностных полномочий – 5 случаев;

  • Присвоение и растрата имущества – 4 факта;

  • Мошенничество – 2 случая;

  • Посредничество во взяточничестве – 3 случая;

  • Служебный подлог и укрытие преступления – по 1 факту.

Уголовные дела направлены в суд

В суд было передано 29 уголовных дел, включая:

  • 9 – по присвоению и растрате имущества;

  • 6 – по мошенничеству;

  • 6 – по получению взятки;

  • 5 – по даче взятки;

  • 2 – по посредничеству во взяточничестве;

  • 1 – по воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

Размеры вознаграждений за сообщения о коррупции

Закон предусматривает выплату вознаграждений из бюджета за информацию о коррупционных правонарушениях. Размер выплаты зависит от тяжести нарушения:

  • Административные дела – 30 МРП (в 2025 году 1 МРП = 3 932 тенге);

  • Уголовные дела небольшой тяжести – 40 МРП;

  • Средней тяжести – 50 МРП;

  • Тяжкие преступления – 70 МРП;

  • Особо тяжкие преступления – 100 МРП.

Если сумма взятки, ущерба или стоимость предоставленных льгот превышает 1000 МРП, вознаграждение составляет 10% от этой суммы, но не более 4000 МРП.

Для информаторов заключают соглашение о неразглашении, чтобы сохранить их личность в тайне.

Ограничения и исключения

Стоит учитывать, что:

  • государственные служащие, обязанные сообщать о коррупции, не получают денежного вознаграждения, их поощряют только благодарностью или грамотой;

  • вознаграждение не выплачивается за заведомо ложные сообщения;

  • выплаты не полагаются тем, кто сотрудничает с органами по другим законам на конфиденциальной основе;

  • деньги также не выдаются, если человек сам участвовал в коррупционном преступлении.

