18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.09.2025, 11:05

Коллега по службе застрелил сотрудника спецохраны в Карагандинской области

Новости Казахстана 0 813

В Карагандинской области при несении службы на посту охраны трагически погиб сотрудник Управления специализированной службы охраны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Трагический инцидент на посту охраны

По информации пресс-службы ведомства, ЧП произошло вечером 31 августа около 21:00 на территории охраняемого объекта ТОО "ГРЭС" в поселке Топар.

Во время дежурства один из сотрудников, по предварительным данным, случайно произвел выстрел из табельного оружия. В результате выстрела смертельное ранение получил его коллега, который находился с ним на посту.

"Сотрудник Управления специализированной службы охраны по неосторожности произвел выстрел из табельного оружия, в результате чего его напарник получил смертельное ранение", — уточнили в ДП Карагандинской области.

Меры правоохранителей и расследование

После происшествия подозреваемый был немедленно задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется досудебное и служебное расследование, цель которого — установить все обстоятельства случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные органы будут выяснять причины инцидента, а также проверять соблюдение правил обращения с табельным оружием сотрудниками спецслужбы.

Реакция и значимость инцидента

Трагедия вызывает тревогу в профессиональном сообществе охранников и правоохранителей региона. Сотрудники служб безопасности подчеркивают, что несчастные случаи с огнестрельным оружием на посту, хоть и редки, требуют строгого контроля и регулярного обучения личного состава для предотвращения подобных происшествий.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира