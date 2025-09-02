Коллега по службе застрелил сотрудника спецохраны в Карагандинской области

Қазақ тіліне аудару

В Карагандинской области при несении службы на посту охраны трагически погиб сотрудник Управления специализированной службы охраны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: depositphotos.com

Трагический инцидент на посту охраны

По информации пресс-службы ведомства, ЧП произошло вечером 31 августа около 21:00 на территории охраняемого объекта ТОО "ГРЭС" в поселке Топар.

Во время дежурства один из сотрудников, по предварительным данным, случайно произвел выстрел из табельного оружия. В результате выстрела смертельное ранение получил его коллега, который находился с ним на посту.

"Сотрудник Управления специализированной службы охраны по неосторожности произвел выстрел из табельного оружия, в результате чего его напарник получил смертельное ранение", — уточнили в ДП Карагандинской области.

Меры правоохранителей и расследование

После происшествия подозреваемый был немедленно задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется досудебное и служебное расследование, цель которого — установить все обстоятельства случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные органы будут выяснять причины инцидента, а также проверять соблюдение правил обращения с табельным оружием сотрудниками спецслужбы.

Реакция и значимость инцидента

Трагедия вызывает тревогу в профессиональном сообществе охранников и правоохранителей региона. Сотрудники служб безопасности подчеркивают, что несчастные случаи с огнестрельным оружием на посту, хоть и редки, требуют строгого контроля и регулярного обучения личного состава для предотвращения подобных происшествий.