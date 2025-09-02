Что изменилось для казахстанцев при покупке новостроек: подробности новых правил

Қазақ тіліне аудару

С 30 августа 2025 года в Казахстане начали действовать новые правила долевого строительства. Основная цель изменений — повысить защиту дольщиков и обеспечить прозрачность сделок на рынке недвижимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: realty.ru

Новые нормы затрагивают как многоэтажные жилые комплексы, так и малоэтажное строительство, а контроль за застройщиками усиливается через акиматы и инжиниринговые компании.

Основные изменения с 30 августа

Покупка жилья — только по договору долевого участия (ДДУ)

Теперь любая сделка с квартирой в строящемся доме возможна исключительно через договор долевого участия (ДДУ) по утверждённой типовой форме.

Ранее застройщики могли использовать договоры бронирования или инвестирования, однако такие соглашения теперь не имеют юридической силы.

Реклама жилых комплексов только с разрешением или гарантией

Рекламировать новостройки разрешено лишь при наличии одного из трёх законных механизмов долевого строительства:

Гарантия Единого оператора — Казахстанской жилищной компании;

Участие в проекте банка второго уровня ;

Привлечение средств дольщиков после возведения каркаса дома.

Любая реклама без этих документов будет считаться незаконной. При этом в каждом объявлении обязательно должны быть указаны:

номер и дата разрешения или гарантии;

информация о застройщике;

сведения об уполномоченной компании.

Переходные положения:

Застройщики, у которых нет разрешений и гарантий, могут достроить существующие объекты , но привлекать новые средства запрещено.

Если каркас здания уже возведён, разрешение можно получить по упрощённым требованиям в течение полугода.

Жёсткий контроль за застройщиками

Согласно новым правилам:

Акиматы отслеживают законность привлечения средств;

Инжиниринговые компании обязаны ежемесячно предоставлять отчёты о ходе строительства.

Кроме того, вводится механизм возврата денег дольщикам в случае заморозки проекта, что повышает финансовую защиту покупателей.

Малоэтажное строительство тоже под законом

Ранее коттеджные посёлки и таунхаусы не подпадали под нормы долевого строительства. С 30 августа они также находятся под регулированием закона.

Это означает:

покупатель таунхауса защищён так же, как покупатель квартиры в многоэтажке;

деньги проходят только через счёт, договор регистрируется, а объект контролируется акиматом.

Ипотека только для законных объектов

Банки больше не могут выдавать ипотеку на строящееся жильё без разрешения акимата или гарантии Казахстанской жилищной компании.

Если банк соглашается выдать кредит, это означает, что объект прошёл проверку, и покупатель защищён от мошеннических схем.

Что изменится с января 2026 года

Третий пакет поправок вступит в силу с начала 2026 года и введёт дополнительные меры безопасности:

Только безналичные платежи. Все переводы фиксируются через банк;

Банки получат доступ к Единой информационной системе долевого участия;

Оплата только после регистрации ДДУ. Если договор не зарегистрирован, перевод денег за квартиру банк не проведёт.

Эти меры направлены на исключение схем «сначала деньги — потом оформление», которые ранее создавали риски для дольщиков.

Штрафы и будущие изменения

На данный момент штрафы за нарушение правил не увеличены.

Однако в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана готовятся поправки, которые уточнят ответственность за нарушения. Точный текст пока не представлен ни бизнесу, ни госорганам.