18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.09.2025, 12:35

1000 тенге за доллар: Нацбанк рассказал правду о курсе доллара

Новости Казахстана 0 984

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов категорически опроверг возможность того, что курс доллара США в 2025 году может достичь отметки в 1000 тенге. Заявление прозвучало в кулуарах совместного заседания палат Парламента, где журналисты задали главе регулятора прямой вопрос о перспективах национальной валюты, сообщает Lada.kz. 

Фото с сайта prodengi.kz
Фото с сайта prodengi.kz

Глава Нацбанка исключает резкий рост доллара

На вопрос, может ли доллар подскочить до 1000 тенге до конца текущего года, Сулейменов ответил решительно:

«Нет, ни в коем случае. Сама постановка этого вопроса как бы из области теоретических изысканий».

Таким образом, глава Нацбанка подчеркнул: оснований для резкого скачка курса в ближайшее время нет, и любые слухи о столь экстремальном ослаблении тенге не соответствуют экономической реальности.

Прогнозы аналитиков: курс останется стабильным

Согласно прогнозам Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), курс доллара к тенге к началу сентября 2025 года составит 541,7 тенге, а через год может достичь уровня 573,0 тенге. Эти цифры отражают умеренный рост и свидетельствуют о стабильности национальной валюты без резких колебаний.

Позиция правительства: курс формируется рынком

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал вопросы девальвации и состояния тенге. По его словам, курс валюты формируется исключительно на рыночных принципах, без вмешательства Национального банка:

«Курс у нас формируется на основе рыночных факторов, какого-либо вмешательства со стороны Национального банка не осуществляется. На сегодняшний день, по нашим оценкам и оценкам большинства серьёзных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет».

Таким образом, и регулятор, и правительство уверенно дают понять, что резкие колебания национальной валюты маловероятны, а тенге остаётся относительно стабильной валютой.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"тенге к началу сентября 2025 года составит 541,7 тенге, а через год может достичь уровня 573,0 тенге" И это у них стабильная ситуация. Скоро с нашими фантиками в туалет ходить будем.
02.09.2025, 09:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира