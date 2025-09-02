1000 тенге за доллар: Нацбанк рассказал правду о курсе доллара

Қазақ тіліне аудару

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов категорически опроверг возможность того, что курс доллара США в 2025 году может достичь отметки в 1000 тенге. Заявление прозвучало в кулуарах совместного заседания палат Парламента, где журналисты задали главе регулятора прямой вопрос о перспективах национальной валюты, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта prodengi.kz

Глава Нацбанка исключает резкий рост доллара

На вопрос, может ли доллар подскочить до 1000 тенге до конца текущего года, Сулейменов ответил решительно:

«Нет, ни в коем случае. Сама постановка этого вопроса как бы из области теоретических изысканий».

Таким образом, глава Нацбанка подчеркнул: оснований для резкого скачка курса в ближайшее время нет, и любые слухи о столь экстремальном ослаблении тенге не соответствуют экономической реальности.

Прогнозы аналитиков: курс останется стабильным

Согласно прогнозам Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), курс доллара к тенге к началу сентября 2025 года составит 541,7 тенге, а через год может достичь уровня 573,0 тенге. Эти цифры отражают умеренный рост и свидетельствуют о стабильности национальной валюты без резких колебаний.

Позиция правительства: курс формируется рынком

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал вопросы девальвации и состояния тенге. По его словам, курс валюты формируется исключительно на рыночных принципах, без вмешательства Национального банка:

«Курс у нас формируется на основе рыночных факторов, какого-либо вмешательства со стороны Национального банка не осуществляется. На сегодняшний день, по нашим оценкам и оценкам большинства серьёзных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет».

Таким образом, и регулятор, и правительство уверенно дают понять, что резкие колебания национальной валюты маловероятны, а тенге остаётся относительно стабильной валютой.