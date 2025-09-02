ОДКБ и Казахстан: зачем России нужен военный союз и какое место в нём занимает Астана

Қазақ тіліне аудару

Российский политолог и историк Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Военное дело» ответил на вопросы о будущем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и роли Москвы в этом военном союзе. Его рассуждения напрямую касаются и Казахстана, как одного из ключевых участников блока, сообщает Lada.kz.

Фото: jscsto.org

Почему Россия не задействовала союз в ходе СВО

Ищенко отметил, что в ходе специальной военной операции Россия не обращалась за поддержкой к ОДКБ. По его словам, это было ожидаемо, так как реальной помощи, кроме Минска, Москва бы не получила. Однако, считает эксперт, это не означает, что договор теряет смысл.

Зачем России нужен ОДКБ

По словам политолога, организация создавалась по инициативе Москвы в 1990-е годы, чтобы не допустить проникновения НАТО в Среднюю Азию и на Кавказ. Альянс позволял России сохранять военное и политическое влияние в регионе даже тогда, когда экономических рычагов было недостаточно.

Ищенко провёл параллель с США и НАТО: Вашингтон также обеспечивает безопасность союзников, но не всегда получает от них встречную поддержку. При этом сама структура альянса даёт американцам возможность удерживать контроль над Европой.

Казахстан как ключевой регион

Особое место в рассуждениях эксперта занял Казахстан. По его словам, ввод российских войск в Казахстан можно рассматривать как «естественное действие сверхдержавы», обеспечивающей стабильность союзного режима. Но обратная ситуация — например, ввод казахстанских войск в Россию — поставила бы под сомнение статус великой державы для Москвы.

Таким образом, роль Казахстана в ОДКБ воспринимается прежде всего как стратегическая территория, где Россия способна укреплять своё влияние и предотвращать проникновение западных стран.

Что будет, если союз распустить

Ищенко предостерёг от поспешных выводов о ненужности организации. По его словам, если Москва выйдет из ОДКБ или прекратит его существование, регион Средней Азии, включая Казахстан, станет зоной повышенного внимания и присутствия стран, которые враждебны России.