02.09.2025, 14:02

Серые и черные списки клиентов: что меняется для владельцев банковских карт в Казахстане

Новости Казахстана 0 648

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова рассказала о ключевых изменениях на финансовом рынке Казахстана. Среди них — введение нескольких ценников в магазинах, усиленный контроль за банковскими картами и новые правила урегулирования проблемных кредитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

 

 

Фото: vtb.ru
Фото: vtb.ru

Два ценника для прозрачности покупок

По словам главы АРРФР, в ближайшее время может появиться требование указывать в магазинах не менее двух ценников на товары:

  • один — при оплате наличными;

  • второй — при покупке в кредит или рассрочку через банк.

Абылкасымова подчеркнула, что потребитель должен быть четко информирован о реальной переплате по кредиту или рассрочке. Это позволит избежать скрытых комиссий и защитить покупателей от лишних расходов.

Ограничения по банковским картам и «серые списки»

Одной из обсуждаемых тем стали ограничения при использовании банковских карт. Абылкасымова объяснила, что ужесточения связаны с борьбой с мошенничеством и наркоторговлей.

  • В прошлом на одного человека могли оформляться сотни карт, которые использовались дропперами для обналичивания незаконных средств.

  • Теперь введено ограничение — не более 10 карт на человека в одном банке.

  • В Казахстане сформированы так называемые «серые списки» клиентов, по которым счета блокируются на время проверки.

  • Если подтверждается участие в незаконных схемах, пользователь заносится в «черный список».

По словам Абылкасымовой, такие меры необходимы, чтобы картой пользовался именно тот человек, на которого она оформлена.

Проблемные кредиты: списания не будет, но помогут реструктуризацией

Глава АРРФР также прокомментировала вопрос о возможном списании проблемных кредитов казахстанцев. Она отметила, что массового списания долгов не планируется. Вместо этого внедрен механизм обязательного урегулирования задолженности:

  • заемщик с проблемным кредитом может обратиться в банк или МФО с заявлением;

  • кредитор обязан рассмотреть возможность снижения процентной ставки или продления срока выплат;

  • новые нормативные акты закрепляют единые требования к реструктуризации.

Ключевое нововведение — обязательное уменьшение основного долга и возможность коллективного урегулирования. Если у человека несколько займов, банки и микрофинансовые организации должны предложить единый график платежей. Для этого создается специальная онлайн-платформа.

Итог

Мадина Абылкасымова подчеркнула, что все эти меры направлены на повышение прозрачности финансового рынка, защиту потребителей и усиление ответственности банков и микрофинансовых организаций перед гражданами.

