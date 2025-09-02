18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.09.2025, 15:25

Казахстан обязан поднять МЗП до 120 тысяч, чтобы не нарушать международные нормы - депутат

Новости Казахстана 0 887

Минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане, по мнению депутата мажилиса Ирины Смирновой, уже сейчас должна составлять не менее 120 тысяч тенге. Об этом она заявила в кулуарах правительства, подчеркнув, что нынешние подходы Миннацэкономики не соответствуют международным стандартам, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Аргументы депутата: международные нормы и ответственность министерства

Смирнова напомнила, что согласно конвенции Международной организации труда, МЗП должна быть не ниже 50% от медианной зарплаты в стране.

  • По данным Миннацэкономики, средняя заработная плата составляет 460 тысяч тенге.

  • Медианный уровень, по их же расчетам, находится в пределах 260–280 тысяч тенге.

Таким образом, минимальная зарплата должна быть не менее 120 тысяч тенге. Однако, по словам депутата, вместо того чтобы двигаться в этом направлении, министерство откладывает решение вопроса еще на несколько лет.

«Сегодня уже необходимо выходить на этот уровень, а не ждать. Нужно действовать в соответствии с принятыми документами», – подчеркнула мажилисмен.

Позиция правительства: методология расчета и макроэкономический фактор

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на критику, отметив, что вопрос повышения МЗП пока не утвержден.

  • В законе о республиканском бюджете на 2026 год показатель минимальной зарплаты закреплен на уровне 85 тысяч тенге.

  • Министерство разработало методологию расчета, основанную на трех факторах: производительности труда, медианной зарплате и уровне инфляции.

Жакупова подчеркнула, что МЗП является макроэкономическим показателем, поэтому изменения должны быть обоснованными и учитывать долгосрочные последствия для экономики.

Кому выплачивается минимальная зарплата

Министр также напомнила, что минимальная заработная плата ориентирована прежде всего на низкоквалифицированных работников, не имеющих образования, специальных компетенций и профессиональных навыков.

По ее словам, задача государства — найти баланс между интересами работников и возможностями экономики, чтобы повышение МЗП не стало нагрузкой для бизнеса и бюджета.

