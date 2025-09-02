Казахстан обязан поднять МЗП до 120 тысяч, чтобы не нарушать международные нормы - депутат

Минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане, по мнению депутата мажилиса Ирины Смирновой, уже сейчас должна составлять не менее 120 тысяч тенге. Об этом она заявила в кулуарах правительства, подчеркнув, что нынешние подходы Миннацэкономики не соответствуют международным стандартам, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Смирнова напомнила, что согласно конвенции Международной организации труда, МЗП должна быть не ниже 50% от медианной зарплаты в стране.
По данным Миннацэкономики, средняя заработная плата составляет 460 тысяч тенге.
Медианный уровень, по их же расчетам, находится в пределах 260–280 тысяч тенге.
Таким образом, минимальная зарплата должна быть не менее 120 тысяч тенге. Однако, по словам депутата, вместо того чтобы двигаться в этом направлении, министерство откладывает решение вопроса еще на несколько лет.
«Сегодня уже необходимо выходить на этот уровень, а не ждать. Нужно действовать в соответствии с принятыми документами», – подчеркнула мажилисмен.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на критику, отметив, что вопрос повышения МЗП пока не утвержден.
В законе о республиканском бюджете на 2026 год показатель минимальной зарплаты закреплен на уровне 85 тысяч тенге.
Министерство разработало методологию расчета, основанную на трех факторах: производительности труда, медианной зарплате и уровне инфляции.
Жакупова подчеркнула, что МЗП является макроэкономическим показателем, поэтому изменения должны быть обоснованными и учитывать долгосрочные последствия для экономики.
Министр также напомнила, что минимальная заработная плата ориентирована прежде всего на низкоквалифицированных работников, не имеющих образования, специальных компетенций и профессиональных навыков.
По ее словам, задача государства — найти баланс между интересами работников и возможностями экономики, чтобы повышение МЗП не стало нагрузкой для бизнеса и бюджета.
