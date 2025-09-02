18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.09.2025, 16:38

В Казахстане снять наличные теперь сможет только владелец карты - новые правила

Казахстанские банки изменили порядок использования карт. Теперь снять деньги со счета может исключительно сам владелец пластика. Даже супругам или ближайшим родственникам в этом откажут, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Новые ограничения банков

Такое ужесточение правил объяснили в правительственных кулуарах. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова рассказала, что меры направлены на борьбу с мошенничеством и незаконными операциями.

Почему запретили снимать деньги за других

По словам Абылкасымовой, ключевой принцип – карта должна использоваться только тем человеком, на чье имя она оформлена.

  • При снятии наличных банки обязаны проверять личность клиента.

  • Дистанционные операции проходят с обязательной аутентификацией владельца.

  • Даже согласие владельца карты не дает права другим лицам снимать наличные.

«Это снижает риск неправомерного доступа, защищает клиентов от спорных списаний и судебных тяжб», – отметила глава АРРФР.

Международная практика и дисциплина

Уточняется, что новые правила соответствуют международным стандартам KYC (know your customer) и AML (anti-money laundering). Даже близкие родственники не признаются законными пользователями карты.

Абылкасымова подчеркнула, что изменения направлены не только против мошенников, но и на укрепление дисциплины в финансовой сфере:

  • снижаются риски отмывания денег;

  • исключается финансирование запрещенных активностей;

  • сервисы становятся более безопасными и прогнозируемыми.

Законные способы помочь близким

Если возникает необходимость передать деньги родственникам или супругу, существует несколько официальных вариантов:

  • Дополнительная карта – оформляется к счету и позволяет владельцу задавать лимиты и права доступа.

  • Доверенность в банке – может быть разовой или долгосрочной, дающей право совершать определенные операции.

  • Совместный счет или семейный пакет услуг – каждый участник получает собственную карту.

  • Безналичный перевод – удобный и безопасный способ перевести средства через мобильное приложение или интернет-банк.

Что нужно учитывать клиентам

Финансовые организации сами определяют, какие опции доступны: где-то можно оформить все перечисленные решения, а где-то лишь часть. Универсальный совет для клиентов – заранее уточнять правила в своем банке и оформлять необходимые полномочия официально.

Такой подход позволит избежать блокировки операций и обеспечит безопасность средств.

