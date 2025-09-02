18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
02.09.2025, 17:51

Почему тысячи казахстанцев переводят миллиарды из ЕНПФ в страховые компании

Новости Казахстана

Казахстанцы, накопившие средства в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), сегодня могут сами решать, как именно получать выплаты: ограниченным сроком до исчерпания средств, пожизненно через страховую компанию или комбинируя оба варианта, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Два пути получения пенсии

  • ЕНПФ: выплаты поступают ежемесячно до тех пор, пока на счете есть деньги.

  • Пенсионный аннуитет: договор со страховой компанией, гарантирующий пожизненные выплаты или выплаты на определенный срок.

В ЕНПФ напоминают:

«Пенсионный аннуитет — это договор, по которому страховая компания обязуется ежемесячно выплачивать пенсию».

Виды пенсионных аннуитетов

На рынке доступны несколько вариантов:

  • Немедленный аннуитет — выплаты начинаются сразу после подписания договора.

  • Отложенный аннуитет — выплаты стартуют позже, что позволяет увеличить накопления за счет инвестиций в период ожидания.

  • Совместный (супружеский) аннуитет — объединяются средства двух супругов; после смерти одного выплаты продолжаются для второго.

Кто может оформить аннуитет

Возраст зависит от типа продукта и наличия обязательных профессиональных взносов:

  • Немедленный аннуитет: мужчины — с 55 лет, женщины — с 53 лет (к 2028 году возраст для женщин постепенно вырастет до 55 лет). При стаже ОППВ не менее 60 месяцев — с 50 лет.

  • Отложенный аннуитет: стандартно — с 45 лет, для работников опасных профессий — с 40 лет. Выплаты начинаются с 55 лет.

Ключевое условие — накоплений должно хватать для пенсии не ниже 70% прожиточного минимума (в 2025 году — не менее 32 360 тенге). При нехватке средств можно подключить добровольные взносы или объединить накопления с родственниками.

Важные особенности

  • Пенсию можно начать получать раньше официального пенсионного возраста.

  • Выплаты продолжаются даже если сумма превысит переведенные накопления.

  • Ежегодная индексация составляет 7%.

  • При покупке аннуитета накопления переходят в собственность страховой компании. Наследование возможно только при наличии гарантированного периода выплат.

Как оформить

  • Договор заключается письменно через страховую компанию.

  • В течение первых двух лет его нельзя расторгнуть или изменить.

  • Вернуть средства в ЕНПФ невозможно, можно только перевести их в другую страховую компанию, оформив новый договор.

На сайте ЕНПФ доступен онлайн-калькулятор, где можно заранее рассчитать минимальную сумму для перевода и сравнить выплаты с обычной пенсией из ЕНПФ.

Статистика переводов

  • В 2024 году 62 592 вкладчика перевели в страховые компании 394,54 млрд тенге.

  • За первое полугодие 2025 года — уже 33 543 вкладчика и 151,78 млрд тенге.

Что выбрать: ЕНПФ или страховую компанию?

Специалисты подчеркивают: выбор формы пенсии — стратегически важное решение. ЕНПФ дает выплаты только до окончания накоплений, тогда как страховой аннуитет гарантирует пожизненный доход. Перед подписанием договора стоит внимательно изучить условия и просчитать будущие выплаты, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность в старости.

