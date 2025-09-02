Новый бесплатный номер появится в списке экстренных служб в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Министерство финансов Казахстана инициировало внесение изменений в список экстренных и сервисных номеров, соединение с которыми не тарифицируется. Соответствующий проект постановления опубликован на официальных ресурсах ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: commons.m.wikimedia.org

Какие номера добавят

В обновлённый перечень войдут новые бесплатные телефоны:

1484

8 800 080 30 84

По этим номерам граждане смогут получить консультации по вопросам, связанным с цифровыми услугами.

Для чего вводится новый сервис

В Минфине отмечают, что инициатива направлена на обеспечение равного и бесплатного доступа граждан и организаций к консультационной поддержке. Новый номер станет аналогом других экстренных телефонов — таких как 103 (скорая помощь) или 102 (полиция), — но будет специализироваться исключительно на цифровых вопросах.

Поддержка для пользователей цифровых услуг

Теперь казахстанцы смогут обращаться за разъяснениями и помощью, связанными с цифровыми сервисами Министерства финансов, без необходимости оплачивать звонки. Это особенно важно для жителей регионов, где доступ к онлайн-ресурсам может быть ограничен или сопровождаться техническими трудностями.