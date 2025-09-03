Цены на всё растут: инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане в августе 2025 года инфляция вновь ускорилась. По данным статистики, месячный показатель составил 1% , тогда как в июле он находился на уровне 0,7%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Август показал ускорение инфляции

Рост цен коснулся всех категорий:

платные услуги подорожали на 1,4% ,

непродовольственные товары – на 1% ,

продовольственные товары – на 0,5%.

Продовольственные товары: рост и снижение цен

В августе дороже всего стали:

шоколад – +3,8% ,

кофе и лимоны – +2,6% ,

сливки – +1,4%.

Одновременно зафиксировано значительное удешевление овощей и фруктов:

лук – -25,9% ,

картофель – -21,9% ,

морковь – -16,5% ,

свекла – -13,8% ,

помидоры – -13,7% ,

виноград – -11,9% ,

капуста – -7,6% ,

бананы – -4,1%.

Непродовольственные товары: разнонаправленная динамика

Среди непродовольственных товаров подорожали:

ювелирные изделия и часы – +1,6% ,

товары личного пользования – +0,8%.

При этом техника стала дешевле:

кухонные плиты – -6,3% ,

холодильники – -2,6%.

Услуги: подорожание и удешевление

Стоимость стоматологических услуг выросла на 1%, а авиаперелеты, напротив, подешевели на 11,3%.

Годовая инфляция: значительный рост

В годовом выражении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%, что заметно выше уровня августа 2024 года (8,4%).

Рост цен за год:

платные услуги – +15,3% ,

продукты питания – +11,7% ,

непродовольственные товары – +9,7%.

Продукты питания: лидеры роста и падения цен

Подешевели:

рис – -8,5% ,

курага – -3,4% ,

гречка – -2,5%.

Подорожали:

масла и жиры – +20,5% ,

мясо – +16,2% ,

фрукты и овощи – +13,5% ,

безалкогольные напитки – +13,3% ,

молочные продукты – +8,6% ,

яйца – +8,4% ,

сахар – +4,9% ,

хлеб и крупы – +4,1% ,

сухофрукты и орехи – +2,3%.

Непродовольственные товары: рост цен на одежду и обувь

Снижение цен наблюдалось на бытовую технику:

морозильники – -24,5% ,

электрочайники – -25,7%.

При этом выросла стоимость:

обуви – +11,6% ,

одежды – +10,2% ,

столовых приборов – +5,9% ,

гладильных досок – +5,8% ,

моющих средств – +3,9% ,

электромясорубок – +3,1%.

Также подорожали энергоресурсы:

твердое топливо – +9,3% ,

бензин – +8,3%.

Коммунальные услуги: рекордный рост тарифов

Сильнее всего подорожали базовые жилищно-коммунальные услуги:

холодная вода – рост почти в 1,9 раза ,

водоотведение – +34,7% ,

газ – +28,4% ,

центральное отопление – +19,2% ,

горячая вода – +17,2% ,

электроэнергия – +16,3%.

Аренда жилья выросла на 12,9%, содержание жилища и плата за домофон – на 11,7%.

Прочие услуги