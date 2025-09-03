Цены на всё растут: инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%

В Казахстане в августе 2025 года инфляция вновь ускорилась. По данным статистики, месячный показатель составил 1%, тогда как в июле он находился на уровне 0,7%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Рост цен коснулся всех категорий:
платные услуги подорожали на 1,4%,
непродовольственные товары – на 1%,
продовольственные товары – на 0,5%.
В августе дороже всего стали:
шоколад – +3,8%,
кофе и лимоны – +2,6%,
сливки – +1,4%.
Одновременно зафиксировано значительное удешевление овощей и фруктов:
лук – -25,9%,
картофель – -21,9%,
морковь – -16,5%,
свекла – -13,8%,
помидоры – -13,7%,
виноград – -11,9%,
капуста – -7,6%,
бананы – -4,1%.
Среди непродовольственных товаров подорожали:
ювелирные изделия и часы – +1,6%,
товары личного пользования – +0,8%.
При этом техника стала дешевле:
кухонные плиты – -6,3%,
холодильники – -2,6%.
Стоимость стоматологических услуг выросла на 1%, а авиаперелеты, напротив, подешевели на 11,3%.
В годовом выражении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%, что заметно выше уровня августа 2024 года (8,4%).
Рост цен за год:
платные услуги – +15,3%,
продукты питания – +11,7%,
непродовольственные товары – +9,7%.
Подешевели:
рис – -8,5%,
курага – -3,4%,
гречка – -2,5%.
Подорожали:
масла и жиры – +20,5%,
мясо – +16,2%,
фрукты и овощи – +13,5%,
безалкогольные напитки – +13,3%,
молочные продукты – +8,6%,
яйца – +8,4%,
сахар – +4,9%,
хлеб и крупы – +4,1%,
сухофрукты и орехи – +2,3%.
Снижение цен наблюдалось на бытовую технику:
морозильники – -24,5%,
электрочайники – -25,7%.
При этом выросла стоимость:
обуви – +11,6%,
одежды – +10,2%,
столовых приборов – +5,9%,
гладильных досок – +5,8%,
моющих средств – +3,9%,
электромясорубок – +3,1%.
Также подорожали энергоресурсы:
твердое топливо – +9,3%,
бензин – +8,3%.
Сильнее всего подорожали базовые жилищно-коммунальные услуги:
холодная вода – рост почти в 1,9 раза,
водоотведение – +34,7%,
газ – +28,4%,
центральное отопление – +19,2%,
горячая вода – +17,2%,
электроэнергия – +16,3%.
Аренда жилья выросла на 12,9%, содержание жилища и плата за домофон – на 11,7%.
ремонт обуви – +9,4%,
обслуживание и ремонт жилья – +7,1%,
абонементы в тренажерные залы – +9,3%,
посещение бассейнов – +10%.
