02.09.2025, 20:29

Цены на всё растут: инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%

Новости Казахстана 0 611

В Казахстане в августе 2025 года инфляция вновь ускорилась. По данным статистики, месячный показатель составил 1%, тогда как в июле он находился на уровне 0,7%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Август показал ускорение инфляции

Рост цен коснулся всех категорий:

  • платные услуги подорожали на 1,4%,

  • непродовольственные товары – на 1%,

  • продовольственные товары – на 0,5%.

Продовольственные товары: рост и снижение цен

В августе дороже всего стали:

  • шоколад – +3,8%,

  • кофе и лимоны – +2,6%,

  • сливки – +1,4%.

Одновременно зафиксировано значительное удешевление овощей и фруктов:

  • лук – -25,9%,

  • картофель – -21,9%,

  • морковь – -16,5%,

  • свекла – -13,8%,

  • помидоры – -13,7%,

  • виноград – -11,9%,

  • капуста – -7,6%,

  • бананы – -4,1%.

Непродовольственные товары: разнонаправленная динамика

Среди непродовольственных товаров подорожали:

  • ювелирные изделия и часы – +1,6%,

  • товары личного пользования – +0,8%.

При этом техника стала дешевле:

  • кухонные плиты – -6,3%,

  • холодильники – -2,6%.

Услуги: подорожание и удешевление

Стоимость стоматологических услуг выросла на 1%, а авиаперелеты, напротив, подешевели на 11,3%.

Годовая инфляция: значительный рост

В годовом выражении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%, что заметно выше уровня августа 2024 года (8,4%).

Рост цен за год:

  • платные услуги – +15,3%,

  • продукты питания – +11,7%,

  • непродовольственные товары – +9,7%.

Продукты питания: лидеры роста и падения цен

Подешевели:

  • рис – -8,5%,

  • курага – -3,4%,

  • гречка – -2,5%.

Подорожали:

  • масла и жиры – +20,5%,

  • мясо – +16,2%,

  • фрукты и овощи – +13,5%,

  • безалкогольные напитки – +13,3%,

  • молочные продукты – +8,6%,

  • яйца – +8,4%,

  • сахар – +4,9%,

  • хлеб и крупы – +4,1%,

  • сухофрукты и орехи – +2,3%.

Непродовольственные товары: рост цен на одежду и обувь

Снижение цен наблюдалось на бытовую технику:

  • морозильники – -24,5%,

  • электрочайники – -25,7%.

При этом выросла стоимость:

  • обуви – +11,6%,

  • одежды – +10,2%,

  • столовых приборов – +5,9%,

  • гладильных досок – +5,8%,

  • моющих средств – +3,9%,

  • электромясорубок – +3,1%.

Также подорожали энергоресурсы:

  • твердое топливо – +9,3%,

  • бензин – +8,3%.

Коммунальные услуги: рекордный рост тарифов

Сильнее всего подорожали базовые жилищно-коммунальные услуги:

  • холодная вода – рост почти в 1,9 раза,

  • водоотведение – +34,7%,

  • газ – +28,4%,

  • центральное отопление – +19,2%,

  • горячая вода – +17,2%,

  • электроэнергия – +16,3%.

Аренда жилья выросла на 12,9%, содержание жилища и плата за домофон – на 11,7%.

Прочие услуги

  • ремонт обуви – +9,4%,

  • обслуживание и ремонт жилья – +7,1%,

  • абонементы в тренажерные залы – +9,3%,

  • посещение бассейнов – +10%.

Комментарии

