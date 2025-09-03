Бывший тесть избил певицу прямо на свадьбе соседей в Туркестанской области (видео)

Қазақ тіліне аудару

В Туркестанской области произошёл резонансный случай: бывший тесть избил певицу прямо во время свадьбы у соседей. Сообщение и видео с инцидентом появились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Место и обстоятельства происшествия

Инцидент произошёл 31 августа в ауле Загамбар Толебийского района. На опубликованных кадрах видно, как мужчина наносит удар молодой женщине, которая выступала с микрофоном. Пострадавшая утверждает, что не знала о присутствии бывших родственников на мероприятии.

Реакция полиции и уголовное дело

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области сообщили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Подозреваемый уже установлен и доставлен в полицию.

Расследование и дальнейшие меры

Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

В пресс-службе подчеркнули, что дополнительная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.