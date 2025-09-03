Автомобили в Казахстане станут дороже: новые тарифы на штрафы, утильсбор и страховку

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года владельцев автомобилей в Казахстане ожидают значительные изменения в оплате штрафов, утильсбора и страховых взносов. Повышение связано с ростом месячного расчетного показателя (МРП), к которому привязаны эти платежи, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: kolesa.kz (Гульша Рысканова и Юлия Дербичева)

Рост МРП и его влияние на автоплатежи

С 1 января 2026 года МРП увеличится на 10 % — с 3 932 до 4 325 тенге.

Это изменение затронет:

Штрафы за нарушения ПДД,

Регистрацию автомобилей,

Утильсбор,

Страховые взносы на авто.

Проект закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» подтверждает эту корректировку.

Штрафы за нарушения ПДД станут выше

Наибольшее влияние повышение МРП окажет на водителей, нарушающих правила дорожного движения. Новые размеры штрафов:

5 МРП (например, превышение скорости на 10–20 км/ч, непристегнутый ремень, езда без шлема, неправильная парковка) — 21 625 тенге вместо 19 660.

10 МРП (проезд на красный свет, непропуск пешехода, превышение скорости на 20–40 км/ч) — 43 250 тенге против 39 320.

50 МРП (управление без прав, бегство с места ДТП) — 216 250 тенге вместо 196 600.

Таким образом, за серьезные нарушения размер штрафов увеличится почти на 10 %.

Утильсбор: новые ставки по объему двигателя

С января 2026 года базовая ставка утильсбора (50 МРП) составит 216 250 тенге. Конкретные размеры утильсбора для автомобилей будут зависеть от объема двигателя:

Двигатель до 1 л — 324 375 тенге

Двигатель от 1 до 2 л — 756 875 тенге

Двигатель от 2 до 3 л — 1 081 250 тенге

Двигатель свыше 3 л — 2 486 875 тенге

Льготы для электромобилей сохраняются при условии продления ЕЭК беспошлинного ввоза.

Итог

Для автовладельцев Казахстана 2026 год принесет заметное удорожание всех платежей, связанных с эксплуатацией автомобилей. Рост МРП приведет к увеличению штрафов, утильсбора и страховых взносов, особенно для владельцев автомобилей с большим объемом двигателя и нарушителей ПДД.