Казахстанка плюнула в офтальмолога и получила крупный штраф

В Актобе местная жительница оказалась на скамье подсудимых после инцидента в поликлинике №3, где во время приема она плюнула в сторону врача-офтальмолога. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 117 960 тенге, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Инцидент произошел несколько месяцев назад

Событие датируется мартом 2025 года, однако до суда дело дошло только сейчас. По версии обвинения, подобное поведение демонстрирует открытое неуважение к медицинскому специалисту.

Закон рассматривает такие действия не просто как грубость, а как воспрепятствование работе врача, за что предусмотрены меры ответственности: штраф или административный арест.

Отрицание вины и позиция обвиняемой

На судебном заседании женщина категорически отрицала свою вину, утверждая, что не имела намерения унизить врача и не совершала действий, способных поставить под сомнение его честь и достоинство.

Однако после изучения всех материалов суд пришел к противоположному выводу, сочтя доказательства достаточными для признания вины.

Решение суда и возможность обжалования

В итоге подсудимая была наказана штрафом в размере 117 960 тенге, что соответствует 30 месячным расчетным показателям.

Решение пока не вступило в законную силу, и у осужденной есть право обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.