03.09.2025, 08:54

День рождения пророка: Мавлид в Казахстане отметят 3–4 сентября

Новости Казахстана 0 583

Каждый год мусульмане всего мира отмечают Мавлид – день рождения пророка Мухаммеда. Этот праздник приходится на месяц рабигуль-авваль по исламскому лунному календарю. В 2025 году торжества выпадают на 3–4 сентября. Жителям Казахстана рассказали, как правильно и с пользой встретить этот священный день, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Санат Имангалиев

Как отмечают Мавлид

Формат празднования может быть разнообразным:

  • Пост и духовные практики – некоторые верующие соблюдают пост, размышляют о жизни и деяниях пророка.

  • Трапеза и гостеприимство – многие накрывают дома дастархан, угощают родных и соседей.

  • Чтение сиры – изучение биографии пророка, проведение лекций и конкурсов.

  • Совместная молитва – собираются вместе, чтобы вспомнить хадисы и помолиться.

Главное – провести день с добрыми мыслями и искренними намерениями, проявляя уважение к пророку через личные поступки и слова.

Исторические корни праздника

По словам Елбека Тасболатулы, сотрудника отдела шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК):

«Отмечать Мавлид – одно из великих и почтенных дел. Первым, кто начал это, был сам Пророк (мир ему и благословение Аллаха). В хадисе, переданном имамом Муслимом, сказано: «Посланника Аллаха спросили об уразе по понедельникам. Он ответил: "В этот день я родился, и в этот день мне было ниспослано послание, или в этот день мне был ниспослан Коран"»».

Эти слова подчеркивают духовное значение праздника и его связь с историей пророка.

Чего следует избегать

ДУМК напоминает о том, что Мавлид – это духовный праздник, а не повод для шумных гуляний:

  • Не устраивать громкие мероприятия, отвлекающие от молитвы и размышлений.

  • Избегать ссор, проявлений неуважения к традициям и чрезмерного потребления пищи.

  • Не заниматься тяжелым физическим трудом и не тратить средства на излишества.

Главная цель – укрепить духовность и проявить уважение к пророку.

Хадис о Моисее и традиции празднования

Отмечать значимые события исламской истории – практика, заложенная самим пророком. В хадисе, переданном аль-Бухари, рассказывается:

  • Мухаммед, прибыв в Медину, увидел, что иудеи постятся в день Ашура. Они объяснили, что в этот день Аллах спас пророка Мусу (Моисея) и утопил его врагов.

Также в предании аль-Бухари упоминается, что дядя пророка и его противник Абу Лахаб освободил свою рабыню Суайбу, услышав радостную весть о рождении Мухаммеда. Это событие принесло облегчение его мучениям в аду каждую неделю, по понедельникам.

Учёный Мухаммад бин Насруддин Димашки писал:

«Если даже неверному, о котором в Коране сказано: "Да высохнут руки его", облегчаются муки за радость по случаю рождения Ахмада, то подумать о награде для верующего, посвятившего жизнь ликованию по поводу рождения пророка, уже излишне».

Сунна и благие дела

Любое доброе дело, не противоречащее шариату, является частью религиозной практики. В Мавлид рекомендуются следующие действия:

  • Чтение Корана и передача хадисов.

  • Угощение бедных, раздача сладостей.

  • Совершение любых дозволенных действий с искренним намерением.

Каждый, кто участвует в этих деяниях, получает духовное вознаграждение и укрепляет связь с пророком.

