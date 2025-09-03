18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.09.2025, 09:51

В Казахстане девять банков уходят в тень: как не потерять свои деньги

Новости Казахстана 0 2 132

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает принимать заявления на выплату возмещения вкладчикам банков, находящихся в процессе ликвидации. Даже если срок для обращения истек, вкладчики с «уважительными причинами» все еще могут подать заявку и получить средства, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: smart-lab.ru
Фото: smart-lab.ru

Какие банки находятся на ликвидации

На сегодняшний день под ликвидацией находятся девять банков второго уровня:

  • «Валют-Транзит Банк»

  • «Казинвестбанк»

  • Delta Bank

  • Qazaq Banki

  • Эксимбанк Казахстан

  • Банк Астаны

  • Tengri Bank

  • AsiaCredit Bank

  • Capital Bank Kazakhstan

Срок выплат по этим банкам уже истек, и невостребованные суммы были автоматически переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Кто может подать заявление после истечения срока

Вкладчики, которые пропустили срок подачи заявки, но имеют уважительные причины, могут обратиться в фонд для индивидуального рассмотрения. К числу таких причин относятся:

  • Поступление на воинскую службу

  • Проживание за пределами Казахстана

  • Оформление наследства

  • Нахождение в местах лишения свободы

  • Иные обстоятельства, установленные судом

Для подтверждения права на выплату необходимо предоставить документы, удостоверяющие каждую причину. Например:

  • Для военной службы — соответствующая справка или приказ

  • Для пребывания за границей — паспорт с отметками о пересечении границы

  • Для оформления наследства — нотариальные документы

Важно, чтобы документы подтверждали непрерывность обстоятельств, мешавших обращению за выплатой в течение всего срока (1 год с даты лишения банка лицензии).

Как подать заявление

Вкладчики могут обратиться:

  • Лично в офис КФГД

  • По почте с нотариально заверенной подписью и копией документа, удостоверяющего личность

Фонд рассматривает все заявления в течение пяти рабочих дней. Если заявка удовлетворена, средства переводятся на банковский счет вкладчика. В случае отказа предоставляется подробное объяснение причин и рекомендации по устранению несоответствий.

Уже выплаченные средства

Большинство вкладчиков уже получили возмещение:

  • 148 тысяч человек вернули свои деньги

  • Общая сумма выплат составила более 113 млрд тенге

  • Это 98% от всех обязательств фондов

Контакты для справок

  • Колл-центр КФГД: 1460

  • Телефоны для консультаций: +7 (727) 312-24-49, 312-24-41

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?