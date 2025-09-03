В Казахстане девять банков уходят в тень: как не потерять свои деньги

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает принимать заявления на выплату возмещения вкладчикам банков, находящихся в процессе ликвидации. Даже если срок для обращения истек, вкладчики с «уважительными причинами» все еще могут подать заявку и получить средства, сообщает Lada.kz.
На сегодняшний день под ликвидацией находятся девять банков второго уровня:
«Валют-Транзит Банк»
«Казинвестбанк»
Delta Bank
Qazaq Banki
Эксимбанк Казахстан
Банк Астаны
Tengri Bank
AsiaCredit Bank
Capital Bank Kazakhstan
Срок выплат по этим банкам уже истек, и невостребованные суммы были автоматически переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.
Вкладчики, которые пропустили срок подачи заявки, но имеют уважительные причины, могут обратиться в фонд для индивидуального рассмотрения. К числу таких причин относятся:
Поступление на воинскую службу
Проживание за пределами Казахстана
Оформление наследства
Нахождение в местах лишения свободы
Иные обстоятельства, установленные судом
Для подтверждения права на выплату необходимо предоставить документы, удостоверяющие каждую причину. Например:
Для военной службы — соответствующая справка или приказ
Для пребывания за границей — паспорт с отметками о пересечении границы
Для оформления наследства — нотариальные документы
Важно, чтобы документы подтверждали непрерывность обстоятельств, мешавших обращению за выплатой в течение всего срока (1 год с даты лишения банка лицензии).
Вкладчики могут обратиться:
Лично в офис КФГД
По почте с нотариально заверенной подписью и копией документа, удостоверяющего личность
Фонд рассматривает все заявления в течение пяти рабочих дней. Если заявка удовлетворена, средства переводятся на банковский счет вкладчика. В случае отказа предоставляется подробное объяснение причин и рекомендации по устранению несоответствий.
Большинство вкладчиков уже получили возмещение:
148 тысяч человек вернули свои деньги
Общая сумма выплат составила более 113 млрд тенге
Это 98% от всех обязательств фондов
Колл-центр КФГД: 1460
Телефоны для консультаций: +7 (727) 312-24-49, 312-24-41
