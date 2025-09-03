В Казахстане девять банков уходят в тень: как не потерять свои деньги

Қазақ тіліне аудару

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает принимать заявления на выплату возмещения вкладчикам банков, находящихся в процессе ликвидации. Даже если срок для обращения истек, вкладчики с «уважительными причинами» все еще могут подать заявку и получить средства, сообщает Lada.kz.

Какие банки находятся на ликвидации

На сегодняшний день под ликвидацией находятся девять банков второго уровня:

«Валют-Транзит Банк»

«Казинвестбанк»

Delta Bank

Qazaq Banki

Эксимбанк Казахстан

Банк Астаны

Tengri Bank

AsiaCredit Bank

Capital Bank Kazakhstan

Срок выплат по этим банкам уже истек, и невостребованные суммы были автоматически переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.

Кто может подать заявление после истечения срока

Вкладчики, которые пропустили срок подачи заявки, но имеют уважительные причины, могут обратиться в фонд для индивидуального рассмотрения. К числу таких причин относятся:

Поступление на воинскую службу

Проживание за пределами Казахстана

Оформление наследства

Нахождение в местах лишения свободы

Иные обстоятельства, установленные судом

Для подтверждения права на выплату необходимо предоставить документы, удостоверяющие каждую причину. Например:

Для военной службы — соответствующая справка или приказ

Для пребывания за границей — паспорт с отметками о пересечении границы

Для оформления наследства — нотариальные документы

Важно, чтобы документы подтверждали непрерывность обстоятельств, мешавших обращению за выплатой в течение всего срока (1 год с даты лишения банка лицензии).

Как подать заявление

Вкладчики могут обратиться:

Лично в офис КФГД

По почте с нотариально заверенной подписью и копией документа, удостоверяющего личность

Фонд рассматривает все заявления в течение пяти рабочих дней. Если заявка удовлетворена, средства переводятся на банковский счет вкладчика. В случае отказа предоставляется подробное объяснение причин и рекомендации по устранению несоответствий.

Уже выплаченные средства

Большинство вкладчиков уже получили возмещение:

148 тысяч человек вернули свои деньги

Общая сумма выплат составила более 113 млрд тенге

Это 98% от всех обязательств фондов

