Провокация с целью вымогательства - адвокат Беловича прокомментировал фейковый вброс дочери бывшей сожительницы бизнесмена

В Алматы полиция начала проверку по заявлению Лары Эртль, дочери предпринимательницы Лилии Аношиной, находящейся в международном розыске. Адвокат бизнесмена Александра Беловича называет распространённую аудиозапись фейком и обвиняет в попытке давления, сообщает Lada.kz

В Алматы возбуждено уголовное дело по факту предполагаемых угроз, связанных с обращением гражданки Австрии Лары Эртль - дочери алматинской предпринимательницы Лилии Аношиной, находящейся в международном розыске. Инцидент вызвал общественный резонанс на фоне текущих расследований по ряду уголовных дел в отношении Аношиной, обвиняемой в мошенничестве и вымогательстве.

По данным адвоката Игоря Федурина, действующего в интересах бизнесмена Александра Беловича, в полицию Бостандыкского района Алматы поступило заявление от Лары Эртль. Она предоставила аудиозапись, на которой якобы зафиксированы угрозы в её адрес со стороы Беловича. В связи с этим правоохранительные органы начали проверку.

Федурин подчеркивает, что его доверитель Александр Белович проходит потерпевшим по уголовным делам, возбужденным в отношении Лилии Аношиной. Предпринимательница заочно обвинена в ряде преступлений и, по данным адвоката, пытается избежать ответственности, распространяя ложную информацию и фальсифицированные материалы с применением нейросетей.

Аудиозапись, представленная Ларой Эртль, адвокат называет подделкой. В частности, он ссылается на то, что в аудио использован шумовой эффект, взятый с сайта для профессионального монтажа, о чем, по его словам, сама Эртль сообщила. Кроме того, адвокат утверждает, что распространение этой записи — не что иное, как попытка давления и очередное вымогательство денежных средств у Беловича.

- По моему мнению, данная провокация имеет главной целью вымогательство крупной суммы денежных средств у моего доверителя и полностью перекликается с угрозами и попытками нанести вред его деловой репутации, которые Аношина направляла со своей почты lianoshina@proton.me еще год назад, - заявил Игорь Федурин.

Он также напомнил, что недавно суд в Монако признал документ, представленный компанией, связанной с Аношиной и Эртль, поддельным. Речь идет о «заявлении о прощении долга», с помощью которого, по словам Федурина, предпринимательницы пытались уклониться от возврата значительной суммы, ранее полученной от Беловича. Экспертиза подтвердила подделку подписи бизнесмена, и суд обязал Аношину и Эртль вернуть средства.

В заключение адвокат обратился к представителям СМИ и общественности с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации, способной нанести ущерб репутации его доверителя. Он подчеркнул необходимость опираться исключительно на официальные документы и решения судебных и правоохранительных органов, способных дать объективную оценку ситуации.