Жомарт Ертаев, осуждённый за хищение 144 млрд тенге, покинул колонию

Қазақ тіліне аудару

Бывший руководитель RBK Bank Жомарт Ертаев, осуждённый за хищение крупных сумм средств, вышел на свободу. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Жомарт Ертаев. Фото: ТОО "Алма ТВ"

Приговор и амнистия

Ертаев отбывал наказание в соответствии с решением суда. Как пояснили в комитете, освобождение стало возможным на основании акта амнистии:

"На основании решения суда к нему был применён акт амнистии, в связи с чем он был освобождён. Дополнительно сообщаем, что рассмотрение и принятие решений в отношении осуждённых относится к компетенции суда", — отметили в КУИС.

Контроль после освобождения

Для обеспечения надзора после выхода на свободу Жомарт Ертаев поставлен на учёт службы пробации. Это стандартная мера контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

Суть дела

В ноябре 2020 года Жомарт Ертаев был приговорён к 11 годам лишения свободы за хищение 144 миллиардов тенге из RBK Bank. Вместе с ним к наказанию были привлечены ещё 35 человек, участвовавших в преступной схеме.