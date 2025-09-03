18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
03.09.2025, 11:23

Дефицит почти 5 трлн: Правительство Казахстана раскрывает планы по расходам и зарплатам на 2026 год

Новости Казахстана 0 508

На портале «Открытые НПА» опубликован проект Закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», передает LS. Документ подробно определяет доходы, расходы и ключевые социальные показатели на 2026 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Доходы госбюджета

Согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета на 2026 год составят 22,88 трлн тенге, распределяясь следующим образом:

  • Налоговые поступления: 18,9 трлн тенге

  • Неналоговые поступления: 330,4 млрд тенге

  • Поступления от продажи основного капитала: 2,2 млрд тенге

  • Специальные поступления: 20,4 млрд тенге

  • Трансферты: 3,6 трлн тенге

Кроме того, в бюджет планируется поступление арендных платежей за пользование «Байконуром» и военными полигонами в размере 72 млрд тенге.

Города и регионы также внесут значительные средства:

  • Алматы: 491,9 млрд тенге

  • Атырауская область: 262,4 млрд тенге

  • Астана: 125,6 млрд тенге

Гарантированный трансферт из Национального фонда составит 2,77 трлн тенге.

Расходы и дефицит бюджета

Общий объем расходов в 2026 году запланирован на уровне 27,27 трлн тенге, что приведет к дефициту бюджета в размере 4,59 трлн тенге (2,5% ВВП).

Особое внимание уделено резервам:

  • Резерв правительства: 500 млрд тенге

  • Резерв на инициативы президента: 285 млрд тенге

Социальные показатели и выплаты

Проект закона также закрепляет ключевые социальные стандарты на 2026 год:

  • Минимальный размер заработной платы (МЗП): 85 000 тенге

  • Минимальная государственная базовая пенсионная выплата: 35 596 тенге

  • Минимальный размер пенсии: 69 049 тенге

  • Месячный расчетный показатель (МРП): 4 325 тенге

  • Прожиточный минимум для исчисления базовых социальных выплат: 50 851 тенге

Субвенции регионам

На поддержку региональных бюджетов предусмотрено 5,1 трлн тенге, распределяемых следующим образом:

  • Абайская область – 264,8 млрд тенге

  • Акмолинская область – 323,9 млрд тенге

  • Актюбинская область – 195,06 млрд тенге

  • Алматинская область – 105,96 млрд тенге

  • Восточно-Казахстанская область – 249,7 млрд тенге

  • Жамбылская область – 492,3 млрд тенге

  • Жетісуская область – 379,8 млрд тенге

  • Западно-Казахстанская область – 171,6 млрд тенге

  • Карагандинская область – 266,04 млрд тенге

  • Кызылординская область – 502 млрд тенге

  • Костанайская область – 348,6 млрд тенге

  • Мангистауская область – 120,6 млрд тенге

  • Павлодарская область – 5,8 млрд тенге

  • Северо-Казахстанская область – 331,9 млрд тенге

  • Туркестанская область – 1,1 трлн тенге

  • Ұлытау – 58,7 млрд тенге

  • Шымкент – 182,7 млрд тенге

Публичное обсуждение и вступление закона в силу

Закон планируется ввести в действие с 1 января 2026 года.

0
2
1
