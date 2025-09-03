Дефицит почти 5 трлн: Правительство Казахстана раскрывает планы по расходам и зарплатам на 2026 год

На портале «Открытые НПА» опубликован проект Закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», передает LS. Документ подробно определяет доходы, расходы и ключевые социальные показатели на 2026 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета на 2026 год составят 22,88 трлн тенге, распределяясь следующим образом:
Налоговые поступления: 18,9 трлн тенге
Неналоговые поступления: 330,4 млрд тенге
Поступления от продажи основного капитала: 2,2 млрд тенге
Специальные поступления: 20,4 млрд тенге
Трансферты: 3,6 трлн тенге
Кроме того, в бюджет планируется поступление арендных платежей за пользование «Байконуром» и военными полигонами в размере 72 млрд тенге.
Города и регионы также внесут значительные средства:
Алматы: 491,9 млрд тенге
Атырауская область: 262,4 млрд тенге
Астана: 125,6 млрд тенге
Гарантированный трансферт из Национального фонда составит 2,77 трлн тенге.
Общий объем расходов в 2026 году запланирован на уровне 27,27 трлн тенге, что приведет к дефициту бюджета в размере 4,59 трлн тенге (2,5% ВВП).
Особое внимание уделено резервам:
Резерв правительства: 500 млрд тенге
Резерв на инициативы президента: 285 млрд тенге
Проект закона также закрепляет ключевые социальные стандарты на 2026 год:
Минимальный размер заработной платы (МЗП): 85 000 тенге
Минимальная государственная базовая пенсионная выплата: 35 596 тенге
Минимальный размер пенсии: 69 049 тенге
Месячный расчетный показатель (МРП): 4 325 тенге
Прожиточный минимум для исчисления базовых социальных выплат: 50 851 тенге
На поддержку региональных бюджетов предусмотрено 5,1 трлн тенге, распределяемых следующим образом:
Абайская область – 264,8 млрд тенге
Акмолинская область – 323,9 млрд тенге
Актюбинская область – 195,06 млрд тенге
Алматинская область – 105,96 млрд тенге
Восточно-Казахстанская область – 249,7 млрд тенге
Жамбылская область – 492,3 млрд тенге
Жетісуская область – 379,8 млрд тенге
Западно-Казахстанская область – 171,6 млрд тенге
Карагандинская область – 266,04 млрд тенге
Кызылординская область – 502 млрд тенге
Костанайская область – 348,6 млрд тенге
Мангистауская область – 120,6 млрд тенге
Павлодарская область – 5,8 млрд тенге
Северо-Казахстанская область – 331,9 млрд тенге
Туркестанская область – 1,1 трлн тенге
Ұлытау – 58,7 млрд тенге
Шымкент – 182,7 млрд тенге
Закон планируется ввести в действие с 1 января 2026 года.
