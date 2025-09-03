Двойное гражданство в Казахстане может стать уголовным преступлением - новая инициатива

Қазақ тіліне аудару

Инициатива ужесточить наказание за сокрытие второго гражданства обсуждается на уровне парламента и МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на yk.kz.

Фото: gov.kz

Депутат поднял вопрос о пробелах в законодательстве

На последнем пленарном заседании Мажилиса депутат Болатбек Нажметдинулы обратил внимание на существующую проблему: несмотря на прямой запрет Конституции Казахстана на двойное гражданство, многие граждане скрывают наличие второго паспорта.

По его словам, текущая система наказаний недостаточна:

«Даже при выявлении фактов ответственность ограничивается лишь штрафом в размере около 690 тысяч тенге», – отметил Нажметдинулы.

Скрытое гражданство как угроза национальным интересам

Депутат подчеркнул, что такие правонарушения создают серьезные риски для государства. Люди с двойным гражданством могут беспрепятственно покидать страну и избегать следствия, особенно если экстрадиция невозможна.

«Кто скрывает второе гражданство – уже не казахстанец. Он использует права, но не исполняет обязанности. Это временный резидент с «чемоданным» мышлением», – заявил он.

Инициатива ужесточения наказания

Нажметдинулы сообщил о планах внести законопроект, предусматривающий более строгие меры вплоть до уголовной ответственности:

«Я буду добиваться ужесточения наказания вплоть до уголовной ответственности», – подчеркнул депутат.

МВД готово к обсуждению

Депутат обратился с инициативой к министру внутренних дел Ержану Саденову. Министр ответил, что его ведомство готово обсудить данный вопрос и рассмотреть возможные изменения в законодательстве.