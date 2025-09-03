Осенний призыв: кто освобожден и чем грозит уклонение от армии в Казахстане

В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. Министерство обороны напомнило, кто может получить отсрочку и какие меры предусмотрены за уклонение от службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Отсрочка от призыва предоставляется в следующих случаях:
Семейные обстоятельства;
Учёба в образовательных учреждениях;
Проблемы со здоровьем;
Работа в приоритетных сферах: педагогом, врачом в сельской местности, депутатом Парламента или местных представительных органов;
Участие в расследованиях;
Члены экипажей гражданских воздушных судов и судов водного транспорта;
Прохождение профессиональной подготовки в правоохранительных образовательных организациях.
Освобождены от службы также следующие категории граждан:
Признанные негодными по состоянию здоровья;
Достигшие 27 лет;
Имеющие родственников (отец, мать, брат, сестра), погибших, умерших или получивших инвалидность 1–2 группы во время службы;
Прошедшие воинскую службу в другом государстве;
Служившие в специальных государственных органах Казахстана;
Обладатели учёной степени;
Священнослужители зарегистрированных религиозных объединений;
Имеющие судимость, но только в мирное время.
В Казахстане за уклонение от срочной службы предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Особо строгие меры применяются в случаях:
Симуляции болезни или нанесения себе вреда;
Подлога документов;
Иных обманных действий, связанных с уклонением.
Ст. 647 КоАП — штраф 5 МРП за неявку по вызову без уважительной причины;
Ст. 648 КоАП — предупреждение или штраф 3 МРП за уклонение от медицинского освидетельствования;
Ст. 387 УК — при отсутствии законных оснований: штраф до 1000 МРП, исправительные работы до 1000 МРП, общественные работы до 400 часов, ограничение свободы или лишение свободы до 1 года.
Примечание: 1 МРП в 2025 году составляет 3 932 тенге.
В Казахстане альтернативной службы нет.
Однако:
Лица с ограничениями по здоровью могут получить военно-учётную специальность в филиалах Военно-технической школы Министерства обороны.
Призывники от 24 до 27 лет могут пройти платную 40-дневную подготовку (стоимость — 390 000 тенге). В цену включены: питание, обмундирование, стрельбы, горюче-смазочные материалы и проживание в казарме.
После обучения выпускники не подлежат срочному призыву.
Учеба доступна также для военнообязанных, не прошедших ранее военную подготовку.
Повестка вручается лично, через работодателя или по SMS.
Призывник обязан явиться в призывную комиссию.
Проводится медицинское освидетельствование для определения годности к службе. Учитываются:
семейное положение;
морально-деловые качества;
результаты психологического обследования и наркотестирования.
На сборном пункте призывники предоставляются войскам для отбора в воинские команды. Формирование команд занимает три дня, во время которых обеспечивается трёхразовое питание.
Решение призывной комиссии закрепляется приказом начальника департамента по делам обороны. День издания приказа считается началом срочной службы.
Призывники распределяются с учётом здоровья, образования, физических данных и профессиональных навыков:
Сухопутные войска — выпускники факультетов механизации и электрификации сельского хозяйства, работающие в бронетанковой отрасли;
Силы воздушной обороны и Военно-морские силы — специалисты в области математики, физики и инженерно-экономики, работающие в ракетной, авиационной и радиотехнической отрасли;
Десантно-штурмовые войска — лица с хорошим физическим развитием и не ниже среднего образования, преимущественно спортсмены-парашютисты;
Пограничная служба КНБ — граждане с соответствующими физическими и морально-психологическими качествами, образованием не ниже среднего;
Служба государственной охраны — кандидаты ростом 180–195 см с подходящим образованием и опытом работы;
Национальная гвардия — граждане с образованием не ниже основного среднего;
Части гражданской обороны МЧС — выпускники механизации, электрификации сельского хозяйства и физико-инженерных направлений.
