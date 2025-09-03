Осенний призыв: кто освобожден и чем грозит уклонение от армии в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. Министерство обороны напомнило, кто может получить отсрочку и какие меры предусмотрены за уклонение от службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.