03.09.2025, 13:41

В Армению по удостоверению личности: для казахстанцев упростили правила въезда

Новости Казахстана 0 472

Мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашение с Арменией о поездках и порядке пребывания граждан. Документ открывает новые возможности для упрощённого въезда и отменяет визовый режим между двумя странами, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Новые правила пребывания

Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов, соглашением вводится требование регистрации в органах внутренних дел по истечении 30 дней нахождения в стране. Ранее граждане могли оставаться без отметки в полиции до 90 суток. По словам министра, эта мера позволит повысить эффективность миграционного контроля.

Возможность продления пребывания

Соглашение также предусматривает, что срок нахождения можно продлить свыше 90 суток. Для этого достаточно оформить разрешение на временное проживание в соответствии с национальным законодательством принимающей стороны.

Документы для въезда

Перечень документов, необходимых для пересечения границы, расширен:

  • Для граждан Армении — идентификационная карта (аналог казахстанского удостоверения личности).

  • Для граждан Казахстана — удостоверение личности (ранее требовался паспорт: общегражданский, служебный или дипломатический).

Таким образом, казахстанцы смогут посещать Армению так же просто, как сегодня Россию и Кыргызстан. Это, по словам Саденова, значительно сокращает расходы граждан на оформление документов.

Взаимные гарантии безопасности

Соглашение закрепляет право сторон отказывать во въезде либо возвращать лиц, признанных нежелательными.

Динамика миграции

С начала текущего года в Казахстан уже въехало почти 12 тысяч граждан Армении, что подтверждает активные миграционные и культурные связи.

Ратификация в Армении

Со стороны Армении документ был ратифицирован ещё 15 ноября прошлого года. Теперь соглашение вступает в силу на взаимной основе.

