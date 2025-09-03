Сенсация в Гааге: Казахстан выиграл арбитраж на 34 млрд долларов

Қазақ тіліне аудару

Министерство юстиции Казахстана объявило о победе в международном арбитражном процессе, где сумма претензий превышала 34 млрд долларов. Дело рассматривалось в Арбитражном трибунале ЮНСИТРАЛ при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

Прекращение громкого разбирательства

Истцом выступал Евгений Белавин, который пытался взыскать компенсацию с Казахстана на основании двустороннего инвестиционного соглашения с Кыргызстаном, подписанного в 1997 году.

Решение Арбитражного трибунала

1 сентября 2025 года трибунал постановил немедленно прекратить разбирательство. Более того, Белавина обязали оплатить все расходы, связанные с арбитражем:

затраты на работу Трибунала и ППТС,

издержки, понесённые Республикой Казахстан в процессе слушаний.

Полная поддержка позиции Казахстана

Суд полностью отклонил все обвинения в адрес государства, заявив, что никаких неправомерных действий со стороны Казахстана допущено не было.

Представлять интересы страны в разбирательстве поручили юридическим компаниям Grata International и Enyo Law LLP, которые добились признания требований истца необоснованными.

Значение победы

Эта победа не только избавила Казахстан от потенциальных многомиллиардных выплат, но и укрепила его позиции в международных инвестиционных спорах. Решение трибунала стало важным прецедентом, подтверждающим правовую защиту интересов страны на международной арене.