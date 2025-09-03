18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.09.2025, 15:45

Дом не достроили: что будет с деньгами и квартирами казахстанцев - три законных механизма защиты

Новости Казахстана

Председатель Комитета по делам строительства Бакытжан Жунисбеков объяснил, какие действия могут предпринять дольщики, если застройщик приостановил строительство, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: podrobno.uz

Три механизма защиты

Существует три официальных способа защиты вложенных средств:

  1. Гарантия единого оператора жилищного строительства.
    Если застройщик объявляет дефолт, объект достраивает либо сам оператор, либо новый инвестор. В этом случае дольщики гарантированно получают квартиры, риск потери минимален.

  2. Привлечение банка.
    При участии банка в проекте, в случае дефолта он передает объект другой компании-застройщику. Средства дольщиков возмещаются за счет активов и имущества, заложенного для получения кредита. Однако полной гарантии завершения строительства при этом нет.

  3. Создание кооператива дольщиков.
    Если сделка заключена на этапе уже возведенного каркаса, дольщики могут объединиться в жилищно-строительный кооператив. Через суд застройщика признают банкротом, а участок с недостроенным объектом безвозмездно передается кооперативу. Далее, с участием акимата, можно привлечь инвесторов для завершения работ.

Контроль за денежными потоками

Жунисбеков отметил, что банки обязаны отслеживать целевое назначение средств, поступающих от дольщиков. Оплата наличными напрямую в строительную компанию запрещена.

Как пояснил директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Руслан Лепесов, физлицо может внести деньги через банк либо перевести со счета. При этом БВУ проверяет наличие зарегистрированного договора в системе «Казреестр».

  • Если договор существует — средства проходят по законным каналам.

  • Если договора нет — банк откажет в операции.

Советы перед покупкой жилья

Эксперты напоминают: перед подписанием договора долевого участия необходимо проверить объект строительства. Сделать это можно:

  • через сайт единого оператора;

  • в мобильных приложениях банков;

  • на портале eGov.

