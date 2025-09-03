Дом не достроили: что будет с деньгами и квартирами казахстанцев - три законных механизма защиты

Қазақ тіліне аудару

Председатель Комитета по делам строительства Бакытжан Жунисбеков объяснил, какие действия могут предпринять дольщики, если застройщик приостановил строительство, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: podrobno.uz

Три механизма защиты

Существует три официальных способа защиты вложенных средств:

Гарантия единого оператора жилищного строительства.

Если застройщик объявляет дефолт, объект достраивает либо сам оператор, либо новый инвестор. В этом случае дольщики гарантированно получают квартиры, риск потери минимален. Привлечение банка.

При участии банка в проекте, в случае дефолта он передает объект другой компании-застройщику. Средства дольщиков возмещаются за счет активов и имущества, заложенного для получения кредита. Однако полной гарантии завершения строительства при этом нет. Создание кооператива дольщиков.

Если сделка заключена на этапе уже возведенного каркаса, дольщики могут объединиться в жилищно-строительный кооператив. Через суд застройщика признают банкротом, а участок с недостроенным объектом безвозмездно передается кооперативу. Далее, с участием акимата, можно привлечь инвесторов для завершения работ.

Контроль за денежными потоками

Жунисбеков отметил, что банки обязаны отслеживать целевое назначение средств, поступающих от дольщиков. Оплата наличными напрямую в строительную компанию запрещена.

Как пояснил директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики Руслан Лепесов, физлицо может внести деньги через банк либо перевести со счета. При этом БВУ проверяет наличие зарегистрированного договора в системе «Казреестр».

Если договор существует — средства проходят по законным каналам.

Если договора нет — банк откажет в операции.

Советы перед покупкой жилья

Эксперты напоминают: перед подписанием договора долевого участия необходимо проверить объект строительства. Сделать это можно: