С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на воду

В стране вступает в силу новый порядок начисления платы за питьевую воду. Документ уже подписан министром индустрии и строительства, его положения начнут действовать с 13 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz.
Теперь стоимость воды будут определять по унифицированной методике. В расчет войдут:
средние цены на воду в регионах и крупных городах,
социально-экономические особенности конкретной области.
Это позволит сделать тарифы более прозрачными и понятными для населения.
Введено важное условие: тариф для жителей не может быть выше средних показателей по стране и в соответствующем регионе. Таким образом, даже при пересмотре стоимости установлены «потолки» для сдерживания цен.
Для бытовых потребителей введен лимит – 140 литров на человека в сутки.
Потребление в пределах нормы оплачивается по базовому тарифу.
За объем, превышающий лимит, придется платить больше: действует повышающий коэффициент 1,3.
Это должно стимулировать экономное использование водных ресурсов.
Окончательные значения тарифов будут определять местные маслихаты. Администраторы обязаны направлять туда свои расчеты, после чего принимается решение о конкретных суммах.
Новые правила полностью заменят старую схему, которая распространялась лишь на отдельные системы водоснабжения. Теперь подход станет единым для всей страны.
