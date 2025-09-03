18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.09.2025, 16:09

С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на воду

Новости Казахстана

В стране вступает в силу новый порядок начисления платы за питьевую воду. Документ уже подписан министром индустрии и строительства, его положения начнут действовать с 13 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Единая схема формирования тарифов

Теперь стоимость воды будут определять по унифицированной методике. В расчет войдут:

  • средние цены на воду в регионах и крупных городах,

  • социально-экономические особенности конкретной области.

Это позволит сделать тарифы более прозрачными и понятными для населения.

Ограничения по росту цен

Введено важное условие: тариф для жителей не может быть выше средних показателей по стране и в соответствующем регионе. Таким образом, даже при пересмотре стоимости установлены «потолки» для сдерживания цен.

Доплата за перерасход воды

Для бытовых потребителей введен лимит – 140 литров на человека в сутки.

  • Потребление в пределах нормы оплачивается по базовому тарифу.

  • За объем, превышающий лимит, придется платить больше: действует повышающий коэффициент 1,3.

Это должно стимулировать экономное использование водных ресурсов.

Кто будет утверждать тарифы

Окончательные значения тарифов будут определять местные маслихаты. Администраторы обязаны направлять туда свои расчеты, после чего принимается решение о конкретных суммах.

Замена устаревшей методики

Новые правила полностью заменят старую схему, которая распространялась лишь на отдельные системы водоснабжения. Теперь подход станет единым для всей страны.

