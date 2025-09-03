Кого в Казахстане оставят без пенсий: новые правила ударят по тысячам граждан

Министерство труда и социальной защиты подготовило пакет изменений в Социальный кодекс. Поправки ужесточают правила начисления пенсий и пособий, а также предусматривают новые механизмы проверки получателей. Главная цель — повысить адресность выплат и сократить необоснованные расходы бюджета, сообщает Lada.kz.
Одним из ключевых пунктов предлагается приостановка пенсионных и социальных выплат для граждан, которые не имеют постоянной прописки в Казахстане. По данным Минтруда, таких людей насчитывается более 100 тысяч. Еще свыше 28 тысяч казахстанцев зарегистрированы только временно.
Кому грозит приостановка выплат:
лицам без постоянной регистрации;
гражданам, выехавшим за границу и получившим вид на жительство в другой стране;
тем, кто находится на полном государственном обеспечении (в центрах соцуслуг или учреждениях уголовно-исполнительной системы).
Проверка статуса получателей будет проводиться автоматически — через интеграцию государственных баз данных.
В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения могут вызвать недовольство у части граждан, особенно среди тех, кто проживает за рубежом, но продолжает получать пенсию или пособия. Выплаты таким людям будут приостановлены до выяснения обстоятельств.
Поправки затрагивают и систему АСП. Теперь при назначении помощи будут учитывать не только официальные доходы семьи, но и:
наличие депозитов и кредитов,
расходы домохозяйства,
имущество.
Таким образом, Минтруда намерено исключить ситуации, когда социальные выплаты получают семьи с достаточным уровнем благосостояния.
Ведомство предлагает ввести лимит на максимальные декретные выплаты — не более 7 минимальных зарплат вне зависимости от количества работодателей. Кроме того, будет усилен контроль за начислением пособий по безработице.
Все предлагаемые меры направлены на то, чтобы система социального страхования оставалась стабильной как минимум до 2032 года. По мнению Минтруда, это позволит сбалансировать расходы бюджета и обеспечить более справедливое распределение социальных выплат.
