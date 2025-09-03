18+
03.09.2025, 17:12

Кого в Казахстане оставят без пенсий: новые правила ударят по тысячам граждан

Новости Казахстана 0 3 325

Министерство труда и социальной защиты подготовило пакет изменений в Социальный кодекс. Поправки ужесточают правила начисления пенсий и пособий, а также предусматривают новые механизмы проверки получателей. Главная цель — повысить адресность выплат и сократить необоснованные расходы бюджета, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: www.inc.com
Фото: www.inc.com

Приостановка выплат для граждан без постоянной регистрации

Одним из ключевых пунктов предлагается приостановка пенсионных и социальных выплат для граждан, которые не имеют постоянной прописки в Казахстане. По данным Минтруда, таких людей насчитывается более 100 тысяч. Еще свыше 28 тысяч казахстанцев зарегистрированы только временно.

  • Кому грозит приостановка выплат:

    • лицам без постоянной регистрации;

    • гражданам, выехавшим за границу и получившим вид на жительство в другой стране;

    • тем, кто находится на полном государственном обеспечении (в центрах соцуслуг или учреждениях уголовно-исполнительной системы).

Проверка статуса получателей будет проводиться автоматически — через интеграцию государственных баз данных.

Реакция и возможные последствия

В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения могут вызвать недовольство у части граждан, особенно среди тех, кто проживает за рубежом, но продолжает получать пенсию или пособия. Выплаты таким людям будут приостановлены до выяснения обстоятельств.

Изменения в адресной социальной помощи

Поправки затрагивают и систему АСП. Теперь при назначении помощи будут учитывать не только официальные доходы семьи, но и:

  • наличие депозитов и кредитов,

  • расходы домохозяйства,

  • имущество.

Таким образом, Минтруда намерено исключить ситуации, когда социальные выплаты получают семьи с достаточным уровнем благосостояния.

Ограничение декретных и пособий по безработице

Ведомство предлагает ввести лимит на максимальные декретные выплаты — не более 7 минимальных зарплат вне зависимости от количества работодателей. Кроме того, будет усилен контроль за начислением пособий по безработице.

Цель реформы — финансовая устойчивость

Все предлагаемые меры направлены на то, чтобы система социального страхования оставалась стабильной как минимум до 2032 года. По мнению Минтруда, это позволит сбалансировать расходы бюджета и обеспечить более справедливое распределение социальных выплат.

5
31
2
