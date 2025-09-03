Кого в Казахстане оставят без пенсий: новые правила ударят по тысячам граждан

Қазақ тіліне аудару

Министерство труда и социальной защиты подготовило пакет изменений в Социальный кодекс. Поправки ужесточают правила начисления пенсий и пособий, а также предусматривают новые механизмы проверки получателей. Главная цель — повысить адресность выплат и сократить необоснованные расходы бюджета, сообщает Lada.kz.

Фото: www.inc.com

Приостановка выплат для граждан без постоянной регистрации

Одним из ключевых пунктов предлагается приостановка пенсионных и социальных выплат для граждан, которые не имеют постоянной прописки в Казахстане. По данным Минтруда, таких людей насчитывается более 100 тысяч. Еще свыше 28 тысяч казахстанцев зарегистрированы только временно.

Кому грозит приостановка выплат: лицам без постоянной регистрации; гражданам, выехавшим за границу и получившим вид на жительство в другой стране; тем, кто находится на полном государственном обеспечении (в центрах соцуслуг или учреждениях уголовно-исполнительной системы).



Проверка статуса получателей будет проводиться автоматически — через интеграцию государственных баз данных.

Реакция и возможные последствия

В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведения могут вызвать недовольство у части граждан, особенно среди тех, кто проживает за рубежом, но продолжает получать пенсию или пособия. Выплаты таким людям будут приостановлены до выяснения обстоятельств.

Изменения в адресной социальной помощи

Поправки затрагивают и систему АСП. Теперь при назначении помощи будут учитывать не только официальные доходы семьи, но и:

наличие депозитов и кредитов,

расходы домохозяйства,

имущество.

Таким образом, Минтруда намерено исключить ситуации, когда социальные выплаты получают семьи с достаточным уровнем благосостояния.

Ограничение декретных и пособий по безработице

Ведомство предлагает ввести лимит на максимальные декретные выплаты — не более 7 минимальных зарплат вне зависимости от количества работодателей. Кроме того, будет усилен контроль за начислением пособий по безработице.

Цель реформы — финансовая устойчивость

Все предлагаемые меры направлены на то, чтобы система социального страхования оставалась стабильной как минимум до 2032 года. По мнению Минтруда, это позволит сбалансировать расходы бюджета и обеспечить более справедливое распределение социальных выплат.