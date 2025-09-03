18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
03.09.2025, 18:37

Ливни обрушатся на Казахстан: синоптики предупреждают о грозах и граде

Новости Казахстана 0 581

Национальная служба гидрометеорологии "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды на 4–6 сентября. В эти дни большую часть Казахстана накроет неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, сообщает Lada.kz. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Дожди, грозы и град

По информации синоптиков, осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра. В ряде регионов прогнозируются локальные опасные явления:

  • 4–5 сентября – сильные дожди на западе страны, местами с градом и шквалистым ветром;

  • 5–6 сентября – непогода сместится на северо-западные области.

В то же время под влиянием антициклона юг, юго-восток, центр, а также восточные регионы 5–6 сентября будут оставаться преимущественно в зоне ясной и сухой погоды.

Ветер и туманы

По всей территории страны ожидается усиление ветра. На севере Казахстана в ночные и утренние часы возможны туманы, что может осложнить дорожное движение.

Резкое похолодание ночью

Температурный фон будет заметно колебаться в зависимости от региона:

  • на востоке и северо-востоке в ночные часы 4–5 сентября температура понизится до +2…+10 °C, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до –2 °C;

  • в центре страны ночами также ожидается похолодание.

Дневные температуры по регионам

Существенные изменения ожидаются и в дневное время:

  • Запад Казахстана – похолодание с +18…+33 °C до +15…+27 °C;

  • Северные области – потепление с +17…+28 °C до +25…+30 °C;

  • Центр страны – повышение температуры с +20…+32 °C до +25…+35 °C;

  • Восток Казахстана – дневной фон составит +12…+25 °C;

  • Юг – жара сохранится, ожидается +30…+38 °C;

  • Юго-восток – рост температур с +22…+30 °C до +28…+33 °C в предгорьях.

