Ливни обрушатся на Казахстан: синоптики предупреждают о грозах и граде

Национальная служба гидрометеорологии "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды на 4–6 сентября. В эти дни большую часть Казахстана накроет неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, сообщает Lada.kz.
По информации синоптиков, осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра. В ряде регионов прогнозируются локальные опасные явления:
4–5 сентября – сильные дожди на западе страны, местами с градом и шквалистым ветром;
5–6 сентября – непогода сместится на северо-западные области.
В то же время под влиянием антициклона юг, юго-восток, центр, а также восточные регионы 5–6 сентября будут оставаться преимущественно в зоне ясной и сухой погоды.
По всей территории страны ожидается усиление ветра. На севере Казахстана в ночные и утренние часы возможны туманы, что может осложнить дорожное движение.
Температурный фон будет заметно колебаться в зависимости от региона:
на востоке и северо-востоке в ночные часы 4–5 сентября температура понизится до +2…+10 °C, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до –2 °C;
в центре страны ночами также ожидается похолодание.
Существенные изменения ожидаются и в дневное время:
Запад Казахстана – похолодание с +18…+33 °C до +15…+27 °C;
Северные области – потепление с +17…+28 °C до +25…+30 °C;
Центр страны – повышение температуры с +20…+32 °C до +25…+35 °C;
Восток Казахстана – дневной фон составит +12…+25 °C;
Юг – жара сохранится, ожидается +30…+38 °C;
Юго-восток – рост температур с +22…+30 °C до +28…+33 °C в предгорьях.
Комментарии0 комментарий(ев)