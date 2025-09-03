Ливни обрушатся на Казахстан: синоптики предупреждают о грозах и граде

Қазақ тіліне аудару

Национальная служба гидрометеорологии "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды на 4–6 сентября. В эти дни большую часть Казахстана накроет неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, сообщает Lada.kz.

Дожди, грозы и град

По информации синоптиков, осадки будут сопровождаться грозами и усилением ветра. В ряде регионов прогнозируются локальные опасные явления:

4–5 сентября – сильные дожди на западе страны, местами с градом и шквалистым ветром;

5–6 сентября – непогода сместится на северо-западные области.

В то же время под влиянием антициклона юг, юго-восток, центр, а также восточные регионы 5–6 сентября будут оставаться преимущественно в зоне ясной и сухой погоды.

Ветер и туманы

По всей территории страны ожидается усиление ветра. На севере Казахстана в ночные и утренние часы возможны туманы, что может осложнить дорожное движение.

Резкое похолодание ночью

Температурный фон будет заметно колебаться в зависимости от региона:

на востоке и северо-востоке в ночные часы 4–5 сентября температура понизится до +2…+10 °C, при этом на поверхности почвы возможны заморозки до –2 °C;

в центре страны ночами также ожидается похолодание.

Дневные температуры по регионам

