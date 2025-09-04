Курс тенге на грани — Нацбанк молится, чтобы не прилетели “черные лебеди”

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана подвёл итоги валютного рынка за август 2025 года. Несмотря на общее ослабление тенге в течение года, последний месяц принес небольшой рост – на 0,4%. Курс укрепился до 538,6 тенге за доллар США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Однако этот прирост не снимает ключевого вопроса: насколько устойчив курс национальной валюты и хватит ли у регулятора ресурсов для противостояния внешним вызовам?

Торговая активность и роль Нацфонда

Август отметился снижением активности на валютном рынке. Среднедневной объем торгов на KASE упал с 260 млн до 217 млн долларов, а общий показатель составил 4,6 млрд долларов.

Важную роль сыграли продажи валюты из Национального фонда – 420 млн долларов. Эти средства пошли:

на бюджетные трансферты;

на финансирование строительства магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал».

Доля этих операций составила 9% от общего объема торгов, или около 20 млн долларов в день.

При этом Нацбанк подчеркнул сохранение рыночного нейтралитета – валютные интервенции не проводились.

Стерилизация и операции с ЕНПФ

В августе регулятор стерилизовал 290 млрд тенге в рамках операций зеркалирования. Аналогичный объем продаж ожидается и в сентябре.

Отмечается, что покупка валюты в портфель ЕНПФ в августе не осуществлялась и не планируется в сентябре – доля валютных активов фонда уже достигла 40%.

Объем обязательной продажи валютной выручки квазигосударственными компаниями составил 366 млн долларов.

Фактор налогов и «черные лебеди»

Экономист Руслан Султанов считает, что август подтвердил сбалансированность политики Нацбанка. Но сентябрь, по его словам, станет испытанием: именно налоговый период и мировая конъюнктура определят динамику курса.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов также настроен сдержанно. Он подчеркнул, что при стабильном торговом и платежном балансе, а также инвестиционных возможностях страны значительных колебаний не ожидается, если не появятся «черные лебеди» — неожиданные кризисные события.

Прогнозы международных аналитиков

По данным Goldman Sachs, с начала года тенге ослаб на 15% в торгово-взвешенном выражении, что во многом объясняется падением цен на нефть. Тем не менее эксперты отмечают позитивные факторы:

рост реального ВВП на 6% в первой половине 2025 года;

расширение кредитования;

увеличение добычи нефти.

Аналитик АФК Рамазан Досов добавляет, что глобальное ослабление доллара может снизить девальвационные ожидания в Казахстане. По его словам, цикл снижения ставок ФРС способен вызвать отток капитала из долларовых активов, что укрепит валюты развивающихся рынков, включая тенге.

Диапазон в ближайшее время

Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе курс тенге будет колебаться в пределах 534–543 за доллар. Стабильность во многом будет зависеть от:

налоговых выплат;

ситуации на мировых сырьевых рынках;

геополитических факторов.

Нацбанк же продолжит придерживаться гибкого курсообразования, что позволяет избегать дисбалансов и сохранять золотовалютные резервы.

Долгосрочная динамика: год падения

С сентября 2024 по сентябрь 2025 года тенге потерял 11,82% стоимости, ослабев с 482,53 до 539,55 за доллар. Движение курса прошло через несколько этапов:

диапазон 460–480 тенге осенью 2024 года;

резкий скачок к 520 в конце прошлого года;

коррекция до 500–510 в начале 2025-го;

новый виток роста до текущих значений.

Таким образом, несмотря на отдельные периоды укрепления, тенденция ослабления тенге остается очевидной.