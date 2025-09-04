18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.55
627.55
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.09.2025, 20:31

Курс тенге на грани — Нацбанк молится, чтобы не прилетели “черные лебеди”

Новости Казахстана 0 601

Национальный банк Казахстана подвёл итоги валютного рынка за август 2025 года. Несмотря на общее ослабление тенге в течение года, последний месяц принес небольшой рост – на 0,4%. Курс укрепился до 538,6 тенге за доллар США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Однако этот прирост не снимает ключевого вопроса: насколько устойчив курс национальной валюты и хватит ли у регулятора ресурсов для противостояния внешним вызовам?

Торговая активность и роль Нацфонда

Август отметился снижением активности на валютном рынке. Среднедневной объем торгов на KASE упал с 260 млн до 217 млн долларов, а общий показатель составил 4,6 млрд долларов.

Важную роль сыграли продажи валюты из Национального фонда – 420 млн долларов. Эти средства пошли:

  • на бюджетные трансферты;

  • на финансирование строительства магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал».

Доля этих операций составила 9% от общего объема торгов, или около 20 млн долларов в день.

При этом Нацбанк подчеркнул сохранение рыночного нейтралитета – валютные интервенции не проводились.

Стерилизация и операции с ЕНПФ

В августе регулятор стерилизовал 290 млрд тенге в рамках операций зеркалирования. Аналогичный объем продаж ожидается и в сентябре.

Отмечается, что покупка валюты в портфель ЕНПФ в августе не осуществлялась и не планируется в сентябре – доля валютных активов фонда уже достигла 40%.

Объем обязательной продажи валютной выручки квазигосударственными компаниями составил 366 млн долларов.

Фото: Zakon.kz

Фактор налогов и «черные лебеди»

Экономист Руслан Султанов считает, что август подтвердил сбалансированность политики Нацбанка. Но сентябрь, по его словам, станет испытанием: именно налоговый период и мировая конъюнктура определят динамику курса.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов также настроен сдержанно. Он подчеркнул, что при стабильном торговом и платежном балансе, а также инвестиционных возможностях страны значительных колебаний не ожидается, если не появятся «черные лебеди» — неожиданные кризисные события.

Прогнозы международных аналитиков

По данным Goldman Sachs, с начала года тенге ослаб на 15% в торгово-взвешенном выражении, что во многом объясняется падением цен на нефть. Тем не менее эксперты отмечают позитивные факторы:

  • рост реального ВВП на 6% в первой половине 2025 года;

  • расширение кредитования;

  • увеличение добычи нефти.

Аналитик АФК Рамазан Досов добавляет, что глобальное ослабление доллара может снизить девальвационные ожидания в Казахстане. По его словам, цикл снижения ставок ФРС способен вызвать отток капитала из долларовых активов, что укрепит валюты развивающихся рынков, включая тенге.

Диапазон в ближайшее время

Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе курс тенге будет колебаться в пределах 534–543 за доллар. Стабильность во многом будет зависеть от:

  • налоговых выплат;

  • ситуации на мировых сырьевых рынках;

  • геополитических факторов.

Нацбанк же продолжит придерживаться гибкого курсообразования, что позволяет избегать дисбалансов и сохранять золотовалютные резервы.

Долгосрочная динамика: год падения

С сентября 2024 по сентябрь 2025 года тенге потерял 11,82% стоимости, ослабев с 482,53 до 539,55 за доллар. Движение курса прошло через несколько этапов:

  • диапазон 460–480 тенге осенью 2024 года;

  • резкий скачок к 520 в конце прошлого года;

  • коррекция до 500–510 в начале 2025-го;

  • новый виток роста до текущих значений.

Таким образом, несмотря на отдельные периоды укрепления, тенденция ослабления тенге остается очевидной.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?