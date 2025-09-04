В Казахстане появятся новые банкноты

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение купюр нового дизайна номиналом 500 и 20 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото предоставлено Нацбанком

Когда появятся новые деньги

По данным регулятора, первые банкноты номиналом 500 тенге поступят в обращение в четвёртом квартале 2025 года. Следом, в 2026 году, казахстанцы смогут увидеть и использовать купюры самого крупного номинала — 20 000 тенге.

Планы по обновлению серии

Идея замены всех действующих банкнот от 500 до 20 000 тенге обсуждается ещё с начала 2024 года. Тогда Нацбанк заявлял о поэтапном переходе к новой серии денежных знаков.

«Сакский стиль» в дизайне

Новые банкноты оформлены в стиле, который назван «Сакский». Он основан на древних мотивах, считающихся истоком традиционного казахского орнамента. Такой дизайн символизирует преемственность: от уникальной культуры кочевников до современного облика независимого Казахстана.

Как будут выглядеть купюры