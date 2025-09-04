Минэнерго сделало категорическое заявление о добыче нефти в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Министерство энергетики Казахстана выступило с официальным заявлением , в котором категорически опровергло информацию о том, что в августе в стране якобы зафиксирован рост добычи нефти, сообщает Lada.kz.

Фото: Yegor Aleyev/TASS

Реальные показатели добычи

По данным ведомства, в августе объем добычи составил 1,712 млн баррелей в сутки. Это, напротив, меньше показателей июля — снижение составило около 48 тысяч баррелей в сутки.

Дезинформация в СМИ

В Минэнерго подчеркнули, что распространенные рядом СМИ сведения о росте добычи нефти не соответствуют действительности.

«Министерство категорически опровергает заявления некоторых СМИ о том, что уровень добычи нефти в стране увеличился в августе по сравнению с предыдущим месяцем», — говорится в сообщении.

Контекст ситуации

Рынок энергоресурсов Казахстана находится под пристальным вниманием как внутри страны, так и за ее пределами. Данные о колебаниях объемов добычи напрямую влияют на восприятие устойчивости нефтяного сектора и на экономические прогнозы. Поэтому Министерство оперативно реагирует на недостоверные публикации, чтобы исключить искажение информации.