Казахстан закрывает лазейку для мигрантов: визы станут недоступны для фиктивных студентов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объявил о новых правилах оформления студенческих виз. По его словам, меры направлены на борьбу с коррупционными рисками и пресечение случаев, когда иностранцы используют учебные визы исключительно для трудоустройства или миграции в третьи страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education.
Министр отметил, что Казахстан берёт за основу практику США и Европы, где действует строгий контроль за иностранными студентами.
В ряде государств слишком либеральные условия привели к злоупотреблениям.
В частности, граждане Бангладеш и Афганистана массово оформляли студенческие визы ради работы или транзитного переезда.
Чтобы избежать подобных ситуаций, Казахстан выстраивает визовую систему совместно с МИД, МВД и КНБ.
По словам Нурбека, если оставить правила прежними, в страну могут начать массово приезжать гастарбайтеры под видом студентов.
Ранее студенческая виза выдавалась только на год, что вынуждало студентов ежегодно её продлевать. Это создавало коррупционные схемы и зависимость от посредников.
Теперь планируется выдавать визу на весь срок обучения. Но получить её можно будет лишь после тщательной проверки личности и документов (background check).
Оформление визы будет переведено в онлайн-режим. Казахстан ориентируется на опыт Дубая, где действует система "студенческой супервизы".
Университеты получат квоты и смогут самостоятельно зачислять студентов.
После зачисления абитуриент получает официальное приглашение через электронную систему.
Создаётся централизованная база по миграции, объединяющая данные Минобразования, МВД, МИД, КНБ и других ведомств.
Университеты будут подключены к системе напрямую.
Каждое приглашение иностранного студента станет прозрачным и проверяемым.
В базе фиксируется личность кандидата и результаты проверки его документов.
Министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении сильных и перспективных студентов.
Иностранцы, которые проявят себя в учёбе и смогут внести вклад в развитие страны, смогут рассчитывать на вид на жительство.
Приоритет будет у тех, кто готов запускать стартапы или развивать собственное дело в Казахстане.
«Для нас важно, чтобы лучшие студенты оставались и работали на благо страны», – резюмировал Саясат Нурбек.
