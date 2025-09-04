Казахстан закрывает лазейку для мигрантов: визы станут недоступны для фиктивных студентов

Қазақ тіліне аудару

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объявил о новых правилах оформления студенческих виз. По его словам, меры направлены на борьбу с коррупционными рисками и пресечение случаев, когда иностранцы используют учебные визы исключительно для трудоустройства или миграции в третьи страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education .

Фото: realestate.com.au

Причины ужесточения

Министр отметил, что Казахстан берёт за основу практику США и Европы, где действует строгий контроль за иностранными студентами.

В ряде государств слишком либеральные условия привели к злоупотреблениям.

В частности, граждане Бангладеш и Афганистана массово оформляли студенческие визы ради работы или транзитного переезда.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Казахстан выстраивает визовую систему совместно с МИД, МВД и КНБ.

По словам Нурбека, если оставить правила прежними, в страну могут начать массово приезжать гастарбайтеры под видом студентов.

Основные изменения в визовом режиме

1. Введение "супервизы"

Ранее студенческая виза выдавалась только на год, что вынуждало студентов ежегодно её продлевать. Это создавало коррупционные схемы и зависимость от посредников.

Теперь планируется выдавать визу на весь срок обучения. Но получить её можно будет лишь после тщательной проверки личности и документов (background check).

2. Полная цифровизация процесса

Оформление визы будет переведено в онлайн-режим. Казахстан ориентируется на опыт Дубая, где действует система "студенческой супервизы".

Университеты получат квоты и смогут самостоятельно зачислять студентов.

После зачисления абитуриент получает официальное приглашение через электронную систему.

3. Единая база данных

Создаётся централизованная база по миграции, объединяющая данные Минобразования, МВД, МИД, КНБ и других ведомств.

Университеты будут подключены к системе напрямую.

Каждое приглашение иностранного студента станет прозрачным и проверяемым.

В базе фиксируется личность кандидата и результаты проверки его документов.

Возможность получения ВНЖ для талантливых студентов

Министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении сильных и перспективных студентов.

Иностранцы, которые проявят себя в учёбе и смогут внести вклад в развитие страны, смогут рассчитывать на вид на жительство.

Приоритет будет у тех, кто готов запускать стартапы или развивать собственное дело в Казахстане.