Таксопарки в Казахстане предупреждают о банкротстве: тарифы на поездки поднимут на 40%

Новый Налоговый кодекс и рост стоимости аренды автомобилей грозят резким скачком цен на услуги такси в стране. По прогнозам, уже в следующем году тарифы могут увеличиться на 40%, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Фото: Depositphotos

Рост расходов для водителей

Основное давление на таксистов оказывают сразу два фактора — налоговые изменения и удорожание аренды машин.

В Алматы, где работает около 30 тысяч водителей, аренда автомобиля сейчас обходится в среднем в 17 тысяч тенге в день.

Многие отмечают, что при дальнейшем росте ставок работать станет экономически невыгодно.

Таксисты предупреждают: если расходы продолжат расти, часть из них будет вынуждена покинуть рынок.

Позиция владельцев автопарков

Представители таксопарков объясняют, что повышение цен неизбежно.

Без корректировки тарифов их бизнес окажется на грани выживания.

Руководитель одного из таксопарков Илиас Успанов заявил, что при введении нового Налогового кодекса аренда автомобилей подорожает примерно на 40%.

По его словам, в противном случае предприятия столкнутся с массовыми банкротствами.

Последствия для пассажиров

Если прогнозы автопарков подтвердятся, поездки на такси станут значительно дороже.

Казахстанцы уже в следующем году могут платить почти вдвое больше за привычные маршруты.

Одновременно с ростом цен ожидается сокращение числа водителей, что приведёт к ухудшению доступности перевозок.

Таким образом, изменения в налоговой политике и рост стоимости аренды автомобилей способны серьёзно изменить рынок такси в Казахстане, сделав поездки менее доступными для населения.