Почему после обычной просьбы у казахстанцев исчезают деньги

Казахстанцы привыкли к телефонным звонкам от лжесотрудников банков или СМС о якобы заблокированных картах. Ранее злоумышленники чаще всего просили сообщить коды из СМС для входа в сервисы или подтверждения операций. Теперь они действуют изощреннее, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay

Как изменилась схема обмана

Мошенники убеждают жертву включить демонстрацию экрана или установить программы удаленного доступа, такие как AnyDesk или TeamViewer. Поводы звучат убедительно: «нужно проверить устройство», «помочь заполнить заявление», «устранить техническую проблему».

Как только человек соглашается, на телефон приходит код подтверждения для доступа к банковским операциям или порталу госуслуг. Жертва его вслух не произносит, но злоумышленники видят код прямо на экране и используют его для перевода денег или оформления финансовых операций.

Чем опасна эта уловка

Основной риск в том, что вместе с демонстрацией экрана человек фактически передает полный контроль над своим устройством. В итоге мошенники получают доступ к:

реквизитам банковских карт;

личным кабинетам и финансовым приложениям;

конфиденциальным данным, включая документы и переписки.

Даже если код не сообщается напрямую, злоумышленники могут перехватить его и мгновенно использовать.

Другие схемы, которые остаются актуальными

Эксперты напоминают, что новая схема – лишь дополнение к уже распространенным видам обмана:

Видеозвонки . Жертве звонят через мессенджер якобы «курьеры» или «операторы». Включают камеру для доверия и параллельно просят подключить демонстрацию экрана. Полученное видео потом используют для обмана друзей и родственников через deepfake.

Фальшивые интернет-магазины и опросы . Предлагают товары по нереально низкой цене или обещают подарки за анкету. После предоплаты продавцы исчезают, либо анкета требует указать данные карты и CVV-код.

Фишинг и социальная инженерия . Поддельные сайты, QR-коды, звонки с подменой номера и «инвестиции» от лица известных людей с использованием дипфейков.

Вторичное мошенничество. Жертвам звонят якобы сотрудники «службы поддержки», обещая вернуть украденные деньги. На деле это новая попытка обмана.

Как защититься

Эксперты FinGramota подчеркивают:

никогда не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка или госоргана;

официальные службы не используют демонстрацию экрана и не требуют удаленного доступа;

не переходите по сомнительным ссылкам и проверяйте сайты перед оплатой;

не сообщайте CVV-коды и не пересылайте СМС-коды никому – это верный признак мошенничества.

Главный инструмент защиты – критическое мышление и осторожность. Любые просьбы, вызывающие сомнения, стоит проверить самостоятельно через официальные источники.