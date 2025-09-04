18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.09.2025, 09:33

Почему после обычной просьбы у казахстанцев исчезают деньги

Новости Казахстана 0 693

Казахстанцы привыкли к телефонным звонкам от лжесотрудников банков или СМС о якобы заблокированных картах. Ранее злоумышленники чаще всего просили сообщить коды из СМС для входа в сервисы или подтверждения операций. Теперь они действуют изощреннее, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как изменилась схема обмана

Мошенники убеждают жертву включить демонстрацию экрана или установить программы удаленного доступа, такие как AnyDesk или TeamViewer. Поводы звучат убедительно: «нужно проверить устройство», «помочь заполнить заявление», «устранить техническую проблему».

Как только человек соглашается, на телефон приходит код подтверждения для доступа к банковским операциям или порталу госуслуг. Жертва его вслух не произносит, но злоумышленники видят код прямо на экране и используют его для перевода денег или оформления финансовых операций.

Чем опасна эта уловка

Основной риск в том, что вместе с демонстрацией экрана человек фактически передает полный контроль над своим устройством. В итоге мошенники получают доступ к:

  • реквизитам банковских карт;

  • личным кабинетам и финансовым приложениям;

  • конфиденциальным данным, включая документы и переписки.

Даже если код не сообщается напрямую, злоумышленники могут перехватить его и мгновенно использовать.

Другие схемы, которые остаются актуальными

Эксперты напоминают, что новая схема – лишь дополнение к уже распространенным видам обмана:

  • Видеозвонки. Жертве звонят через мессенджер якобы «курьеры» или «операторы». Включают камеру для доверия и параллельно просят подключить демонстрацию экрана. Полученное видео потом используют для обмана друзей и родственников через deepfake.

  • Фальшивые интернет-магазины и опросы. Предлагают товары по нереально низкой цене или обещают подарки за анкету. После предоплаты продавцы исчезают, либо анкета требует указать данные карты и CVV-код.

  • Фишинг и социальная инженерия. Поддельные сайты, QR-коды, звонки с подменой номера и «инвестиции» от лица известных людей с использованием дипфейков.

  • Вторичное мошенничество. Жертвам звонят якобы сотрудники «службы поддержки», обещая вернуть украденные деньги. На деле это новая попытка обмана.

Как защититься

Эксперты FinGramota подчеркивают:

  • никогда не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка или госоргана;

  • официальные службы не используют демонстрацию экрана и не требуют удаленного доступа;

  • не переходите по сомнительным ссылкам и проверяйте сайты перед оплатой;

  • не сообщайте CVV-коды и не пересылайте СМС-коды никому – это верный признак мошенничества.

Главный инструмент защиты – критическое мышление и осторожность. Любые просьбы, вызывающие сомнения, стоит проверить самостоятельно через официальные источники.

