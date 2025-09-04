Почему после обычной просьбы у казахстанцев исчезают деньги

Казахстанцы привыкли к телефонным звонкам от лжесотрудников банков или СМС о якобы заблокированных картах. Ранее злоумышленники чаще всего просили сообщить коды из СМС для входа в сервисы или подтверждения операций. Теперь они действуют изощреннее, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Мошенники убеждают жертву включить демонстрацию экрана или установить программы удаленного доступа, такие как AnyDesk или TeamViewer. Поводы звучат убедительно: «нужно проверить устройство», «помочь заполнить заявление», «устранить техническую проблему».
Как только человек соглашается, на телефон приходит код подтверждения для доступа к банковским операциям или порталу госуслуг. Жертва его вслух не произносит, но злоумышленники видят код прямо на экране и используют его для перевода денег или оформления финансовых операций.
Основной риск в том, что вместе с демонстрацией экрана человек фактически передает полный контроль над своим устройством. В итоге мошенники получают доступ к:
реквизитам банковских карт;
личным кабинетам и финансовым приложениям;
конфиденциальным данным, включая документы и переписки.
Даже если код не сообщается напрямую, злоумышленники могут перехватить его и мгновенно использовать.
Эксперты напоминают, что новая схема – лишь дополнение к уже распространенным видам обмана:
Видеозвонки. Жертве звонят через мессенджер якобы «курьеры» или «операторы». Включают камеру для доверия и параллельно просят подключить демонстрацию экрана. Полученное видео потом используют для обмана друзей и родственников через deepfake.
Фальшивые интернет-магазины и опросы. Предлагают товары по нереально низкой цене или обещают подарки за анкету. После предоплаты продавцы исчезают, либо анкета требует указать данные карты и CVV-код.
Фишинг и социальная инженерия. Поддельные сайты, QR-коды, звонки с подменой номера и «инвестиции» от лица известных людей с использованием дипфейков.
Вторичное мошенничество. Жертвам звонят якобы сотрудники «службы поддержки», обещая вернуть украденные деньги. На деле это новая попытка обмана.
Эксперты FinGramota подчеркивают:
никогда не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомых людей, даже если они представляются сотрудниками банка или госоргана;
официальные службы не используют демонстрацию экрана и не требуют удаленного доступа;
не переходите по сомнительным ссылкам и проверяйте сайты перед оплатой;
не сообщайте CVV-коды и не пересылайте СМС-коды никому – это верный признак мошенничества.
Главный инструмент защиты – критическое мышление и осторожность. Любые просьбы, вызывающие сомнения, стоит проверить самостоятельно через официальные источники.
Комментарии0 комментарий(ев)