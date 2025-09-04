В Казахстане ввели запрет на пополнение чужих карт без указания ИИН отправителя

Қазақ тіліне аудару

С недавнего времени при пополнении чужой банковской карты через банкоматы казахстанцам необходимо указывать свой ИИН. Особенно это касается операций на сумму свыше 500 тыс. тенге. Если раньше для перевода достаточно было лишь данных получателя, то теперь система требует идентификации отправителя. В отдельных случаях пользователи жалуются, что приходится вводить ИИН несколько раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Фото: Pinterest

Почему изменили правила

Нововведение связано не только с техническим обновлением, но и с изменениями в законодательстве. Ранее многие обходили онлайн-банкинг, предпочитая анонимные переводы через банкоматы, что затрудняло контроль. Теперь государство стремится закрыть эту лазейку и усилить прозрачность финансовых потоков.

Главная цель — борьба с теневой экономикой и контроль подозрительных транзакций. Большинство экспертов считают, что речь идет о реализации государственной стратегии по обелению экономики.

Опасения граждан

Многие казахстанцы резко восприняли новшество, называя его «цифровым рабством». Людей беспокоит:

возможная утрата финансовой конфиденциальности;

контроль каждой крупной операции государством;

риск ошибок при вводе ИИН;

вероятность использования чужих данных.

В сети активно обсуждают вопрос: что произойдет, если намеренно или случайно ввести чужой ИИН? На данный момент официального ответа от банков и регулятора нет.

Закон о противодействии отмыванию доходов

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) пояснили, что изменения связаны с Законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банки обязаны проверять клиентов и отслеживать транзакции. При этом:

операции до 500 тыс. тенге не требуют обязательного указания ИИН;

переводы свыше лимита могут быть проверены дополнительно;

каждая финансовая организация вправе устанавливать собственные механизмы контроля.

Таким образом, бытовые переводы — возврат долга или мелкие оплаты — не должны попасть под жесткий мониторинг.

Открытые вопросы и неясности

Несмотря на официальные пояснения, ряд моментов остается под вопросом:

как банки будут проверять достоверность введенного ИИН;

какая ответственность грозит за умышленный ввод чужого номера;

будут ли данные автоматически передаваться в налоговые органы.

Особенно остро стоит вопрос для самозанятых граждан, которые получают доход переводами на карту. Усиленный контроль может привести к дополнительным налоговым рискам.

Возможные последствия

Эксперты отмечают, что чрезмерный контроль способен привести к обратному эффекту: часть граждан может вернуться к расчетам наличными, чтобы избежать «цифрового следа».

Фактически речь идет о начале масштабной политики государства по обелению экономики. Но пока механизм реализации вызывает больше вопросов, чем ответов.