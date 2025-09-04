18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.09.2025, 10:57

348 жертв и миллиарды тенге: прокуратура обвинила банки Казахстана в похищении клиентов, но доказательств нет

Новости Казахстана 0 578

Четыре крупных банка второго уровня выступили с совместным обращением в ответ на громкое сообщение прокуратуры Акмолинской области. Надзорный орган ранее заявил о деятельности организованной преступной группы (ОПГ), якобы состоявшей из сотрудников банков и причастной к похищению людей и незаконному оформлению кредитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Версия прокуратуры: похищения и кредиты на миллиарды

2 сентября прокуратура Акмолинской области распространила информацию о разоблачении преступной схемы. По данным следствия, в течение более пяти лет группа лиц похищала граждан из социально уязвимых категорий и оформляла на их имя кредиты на крупные суммы.

  • Жертвами стали 348 человек;

  • Общий ущерб оценивается в 3,7 миллиарда тенге;

  • У злоумышленников изъято имущество на 2,7 миллиарда тенге – квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили и наличные.

Все предполагаемые участники преступной группы находятся под стражей в изоляторе временного содержания.

Позиция банков: «официальных уведомлений мы не получали»

В опубликованном заявлении банки отметили, что не получали от прокуратуры никаких официальных уведомлений о том, что их сотрудники – действующие или бывшие – проходят по данному делу.

Финансовые организации намерены направить запрос в надзорные органы, чтобы получить подтверждающие документы и официальные разъяснения.

Готовность сотрудничать с правоохранителями

Банки подчеркнули, что в случае получения официальных материалов они готовы оказать полное содействие следствию и принять все меры для защиты прав и интересов клиентов.

«Все банки дорожат своей деловой репутацией и ведут деятельность прозрачно, строго в рамках законодательства Республики Казахстан, международных соглашений и нормативно-правовых актов уполномоченных органов», – говорится в совместном обращении.

Призыв к осторожности в публичных заявлениях

Ассоциация финансистов Казахстана и банки подчеркнули, что подобные заявления прокуратуры могут негативно сказаться на репутации финансовых институтов. В этой связи они призвали госорганы более взвешенно подходить к распространению информации, особенно в вопросах, затрагивающих доверие клиентов и деловую репутацию банковской системы.

2
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?