348 жертв и миллиарды тенге: прокуратура обвинила банки Казахстана в похищении клиентов, но доказательств нет

Четыре крупных банка второго уровня выступили с совместным обращением в ответ на громкое сообщение прокуратуры Акмолинской области. Надзорный орган ранее заявил о деятельности организованной преступной группы (ОПГ), якобы состоявшей из сотрудников банков и причастной к похищению людей и незаконному оформлению кредитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Версия прокуратуры: похищения и кредиты на миллиарды

2 сентября прокуратура Акмолинской области распространила информацию о разоблачении преступной схемы. По данным следствия, в течение более пяти лет группа лиц похищала граждан из социально уязвимых категорий и оформляла на их имя кредиты на крупные суммы.

Жертвами стали 348 человек ;

Общий ущерб оценивается в 3,7 миллиарда тенге ;

У злоумышленников изъято имущество на 2,7 миллиарда тенге – квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили и наличные.

Все предполагаемые участники преступной группы находятся под стражей в изоляторе временного содержания.

Позиция банков: «официальных уведомлений мы не получали»

В опубликованном заявлении банки отметили, что не получали от прокуратуры никаких официальных уведомлений о том, что их сотрудники – действующие или бывшие – проходят по данному делу.

Финансовые организации намерены направить запрос в надзорные органы, чтобы получить подтверждающие документы и официальные разъяснения.

Готовность сотрудничать с правоохранителями

Банки подчеркнули, что в случае получения официальных материалов они готовы оказать полное содействие следствию и принять все меры для защиты прав и интересов клиентов.

«Все банки дорожат своей деловой репутацией и ведут деятельность прозрачно, строго в рамках законодательства Республики Казахстан, международных соглашений и нормативно-правовых актов уполномоченных органов», – говорится в совместном обращении.

Призыв к осторожности в публичных заявлениях

Ассоциация финансистов Казахстана и банки подчеркнули, что подобные заявления прокуратуры могут негативно сказаться на репутации финансовых институтов. В этой связи они призвали госорганы более взвешенно подходить к распространению информации, особенно в вопросах, затрагивающих доверие клиентов и деловую репутацию банковской системы.