Гражданин России проведет 7 лет за решеткой в Казахстане

В Астане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор гражданину России, обвиняемому в незаконном хранении и сбыте психотропных веществ. сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Приехал работать — оказался закладчиком

По данным пресс-службы суда, россиянин прибыл в Казахстан по предварительной договоренности с пользователем Telegram-аккаунта «L». Мужчина занимался закладкой психотропных веществ, выполняя роль посредника в незаконном обороте наркотиков.

Обнаруженные вещества и обвинение

Суд установил, что подсудимый в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно хранил психотропное вещество альфа-PVP в особо крупном размере. При личном обыске у него изъяли пять свертков общей массой 1,76 грамма.

Ему инкриминировалась статья, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Смягчающие обстоятельства

Суд учел ряд смягчающих факторов:

чистосердечное раскаяние подсудимого;

наличие инвалидности 3-й группы.

Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Приговор и исполнение

В результате рассмотрения дела гражданин России был признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.