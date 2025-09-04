Казахстан разделился на «миллионеров» и «выживающих»: реальные доходы по регионам

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане последние годы сохраняется высокая степень экономического неравенства. Один из ключевых показателей — соотношение доходов 10% наименее обеспеченных и 10% наиболее обеспеченных граждан. С 2019 по 2023 год эта разница составляла 5,9–6 раз, а в 2024 году достигла рекордных 6,2 раза, сообщает Lada.kz.

Фото: fi.pinterest.com

Специалисты Бюро национальной статистики ranking.kz (БНС) делят население на 10 децильных групп по уровню доходов. К категории бедных относятся не только первые 10% наименее обеспеченных, но и несколько последующих децилей. Среднедушевые доходы этих слоев населения часто не достигают минимальной заработной платы — 85 тыс. тенге, а условная половина казахстанцев получает всего 30,2% от общего объема доходов.

Богатые получают почти четверть всех доходов

10% наиболее обеспеченных казахстанцев контролируют 24,1% общего дохода страны. При этом в эту категорию входят люди с заработком от 181,3 тыс. до 1,6 млн тенге. Разброс доходов внутри группы огромный, и далеко не каждый здесь считается по-настоящему богатым.

Распределение зарплат среди наёмных работников

Распределение заработной платы позволяет оценить экономическое расслоение среди наёмных работников (без учёта самозанятых и сотрудников малых предприятий).

Более 1 млн тенге в месяц зарабатывали 3,3% работников (112,1 тыс. человек).

До 100 тыс. тенге получали 6,1% работников (210,6 тыс. человек).

Основные категории — зарплаты от 100 до 200 тыс. (23,9%) и от 200 до 300 тыс. тенге (23,2%).

Доходы зависят от отрасли

Высокие зарплаты концентрируются в отраслях с традиционно высокими доходами:

Финансы и страхование — 13,9% сотрудников с доходом свыше 1 млн тг.

Информация и связь — 12,6%.

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 10,1%.

Доля чиновников с доходом свыше 1 млн тенге крайне мала — всего 0,7%.

Низкооплачиваемые работники сосредоточены в:

Административной и вспомогательной сфере — 18,4%.

Сельском хозяйстве — 12,2%.

Наиболее распространённый диапазон зарплат в большинстве отраслей — от 200 до 400 тыс. тенге.

Региональные различия доходов

Доходы сильно различаются по регионам:

Миллионеры : Мангистауская (14,5%) и Атырауская (11,5%) области; Алматы — 6%, Астана — 4,8%.

Наименее обеспеченные: Туркестанская (11,1%), Северо-Казахстанская (10,3%), Жамбылская (10%) области.

Туркестанская область также лидирует по числу людей с доходами ниже прожиточного минимума — 8,1% населения, при среднереспубликанском показателе 4,5%. Более 175 тыс. семей выживали на доход до 52,5 тыс. тенге на человека.

Расходы бедных и обеспеченных

Структура потребительских расходов также отражает неравенство:

Продукты питания: малообеспеченные тратят 60,6% бюджета , 10% наиболее обеспеченных — 51,7% . В Европе этот показатель обычно 8–12%.

Питание вне дома: обеспеченные — 3,4%, бедные — 0,8%.

Алкоголь: 0,9% бюджета у обеспеченных, 0,2% у бедных.

Платные услуги: почти одинаково — 21,8% у обеспеченных, 20,7% у бедных.

Кредиты: значимая нагрузка у обеспеченных — 11,5%, у бедных — 3,6%.

Эти цифры показывают, что даже среди 10% наиболее обеспеченных много представителей среднего класса, и истинное богатство концентрируется в небольшой части населения.