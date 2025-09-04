Казахстанцев предупредили о скачке цен и тарифов в начале 2026 года

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором предупредил о возможном росте инфляции в начале следующего года. Основной причиной называется повышение ставки НДС с 12% до 16%, сообщает Lada.kz.

Фото: rutube.ru

Влияние НДС на цены и тарифы

Нацбанк подчеркнул, что повышение НДС окажет наибольшее влияние на непродовольственные товары и сферу услуг. При этом рост цен на продовольствие будет ограниченным благодаря налоговым льготам для сельхозпроизводителей.

Также в течение 2026 года продолжится реализация программы по повышению тарифов на регулируемые коммунальные услуги, что дополнительно окажет давление на инфляцию.

Причины высокой инфляции в 2025 году

Регулятор отметил, что текущая высокая инфляция связана с несколькими факторами:

Устойчивый внутренний спрос;

Рост цен на регулируемые услуги;

Шоки на отдельных продовольственных рынках.

Национальный банк уточнил, что прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется в ранее озвученных пределах.

Прогноз инфляции на ближайшие три года

Согласно оценкам Нацбанка:

2025 год: 11–12,5%;

2026 год: 9,5–11,5%;

2027 год: 5,5–7,5%.

Давление на продовольственные и непродовольственные товары

В Нацбанке отметили, что цены на продовольственные товары продолжают расти под влиянием высоких мировых цен и удорожания сырья для производителей.

Непродовольственная инфляция формируется под воздействием нескольких факторов:

Рост цен на топливо и энергоресурсы (ГСМ);

Увеличение издержек производителей;

Подорожание транспортных и логистических услуг.

Факторы краткосрочной инфляции

Среди основных факторов, поддерживающих высокий уровень инфляции на краткосрочном горизонте, Нацбанк выделяет: