Казахстанцев предупредили о скачке цен и тарифов в начале 2026 года

Национальный банк Казахстана опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором предупредил о возможном росте инфляции в начале следующего года. Основной причиной называется повышение ставки НДС с 12% до 16%, сообщает Lada.kz.
Нацбанк подчеркнул, что повышение НДС окажет наибольшее влияние на непродовольственные товары и сферу услуг. При этом рост цен на продовольствие будет ограниченным благодаря налоговым льготам для сельхозпроизводителей.
Также в течение 2026 года продолжится реализация программы по повышению тарифов на регулируемые коммунальные услуги, что дополнительно окажет давление на инфляцию.
Регулятор отметил, что текущая высокая инфляция связана с несколькими факторами:
Устойчивый внутренний спрос;
Рост цен на регулируемые услуги;
Шоки на отдельных продовольственных рынках.
Национальный банк уточнил, что прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется в ранее озвученных пределах.
Согласно оценкам Нацбанка:
2025 год: 11–12,5%;
2026 год: 9,5–11,5%;
2027 год: 5,5–7,5%.
В Нацбанке отметили, что цены на продовольственные товары продолжают расти под влиянием высоких мировых цен и удорожания сырья для производителей.
Непродовольственная инфляция формируется под воздействием нескольких факторов:
Рост цен на топливо и энергоресурсы (ГСМ);
Увеличение издержек производителей;
Подорожание транспортных и логистических услуг.
Среди основных факторов, поддерживающих высокий уровень инфляции на краткосрочном горизонте, Нацбанк выделяет:
Сохраняющуюся стимулирующую фискальную политику;
Рост потребительского кредитования, поддерживающий внутренний спрос;
Высокую инфляцию в сфере услуг.
