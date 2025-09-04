18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.09.2025, 12:55

Кто на самом деле стоял за Перизат Кайрат? Сенат дал однозначный ответ

Новости Казахстана 0 1 155

Один вопрос стал центром горячих обсуждений в соцсетях: действительно ли Перизат Кайрат могла провернуть всё в одиночку? Многие считали, что за молодой женщиной без высшего образования обязательно должны скрываться влиятельные наставники. Иначе трудно объяснить, с какой уверенностью и непринуждённостью она обманывала казахстанцев и сумела заработать миллиарды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Перизат Кайрат / Фото из Instagram Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/v-cem-podozrevaiut-mamu-zaderzannoi-perizat-kairat
Перизат Кайрат / Фото из Instagram Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/v-cem-podozrevaiut-mamu-zaderzannoi-perizat-kairat

Женис Елемесов опроверг слухи о "серых кардиналах"

Сегодня в Сенате заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов развеял слухи о высокопоставленных покровителях Перизат Кайрат. По его словам, все операции проводились исключительно самой обвиняемой, а рядом с ней была лишь мать.

Прямой аргумент чиновника звучал так: имущество и денежные средства найдены только у Перизат Кайрат и её матери, других фигурантов расследование не выявило.

"Мы исходили в первую очередь от конечного выгодоприобретателя. Денежные средства, поступавшие в фонд, в конечном итоге присваивались Перизат Кайрат и её матерью. Ранее мы сообщали: это частный дом, четыре квартиры, автомобили — всё приобреталось на эти деньги. Других участников присвоения мы в рамках расследования не установили", — заявил Елемесов в кулуарах Сената.

Таким образом, в АФМ уверены: никакого "поиска покровителей" больше не требуется, вся история упёрлась только в действия Перизат Кайрат и её матери.

Кто такая Перизат Кайрат

Перизат Кайрат — казахстанская общественная деятельница и предприниматель, основатель и глава благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года.

В ноябре 2024 года её задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие поездки.

Также сообщалось, что Кайрат могла привлекать друзей и родственников для обналичивания средств фонда, выплачивая им вознаграждения за оказанные услуги.

4
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?