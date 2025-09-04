Кто на самом деле стоял за Перизат Кайрат? Сенат дал однозначный ответ

Қазақ тіліне аудару

Один вопрос стал центром горячих обсуждений в соцсетях: действительно ли Перизат Кайрат могла провернуть всё в одиночку? Многие считали, что за молодой женщиной без высшего образования обязательно должны скрываться влиятельные наставники. Иначе трудно объяснить, с какой уверенностью и непринуждённостью она обманывала казахстанцев и сумела заработать миллиарды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Перизат Кайрат / Фото из Instagram

Женис Елемесов опроверг слухи о "серых кардиналах"

Сегодня в Сенате заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов развеял слухи о высокопоставленных покровителях Перизат Кайрат. По его словам, все операции проводились исключительно самой обвиняемой, а рядом с ней была лишь мать.

Прямой аргумент чиновника звучал так: имущество и денежные средства найдены только у Перизат Кайрат и её матери, других фигурантов расследование не выявило.

"Мы исходили в первую очередь от конечного выгодоприобретателя. Денежные средства, поступавшие в фонд, в конечном итоге присваивались Перизат Кайрат и её матерью. Ранее мы сообщали: это частный дом, четыре квартиры, автомобили — всё приобреталось на эти деньги. Других участников присвоения мы в рамках расследования не установили", — заявил Елемесов в кулуарах Сената.

Таким образом, в АФМ уверены: никакого "поиска покровителей" больше не требуется, вся история упёрлась только в действия Перизат Кайрат и её матери.

Кто такая Перизат Кайрат

Перизат Кайрат — казахстанская общественная деятельница и предприниматель, основатель и глава благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года.

В ноябре 2024 года её задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие поездки.

Также сообщалось, что Кайрат могла привлекать друзей и родственников для обналичивания средств фонда, выплачивая им вознаграждения за оказанные услуги.